​​​Subsidios cubrirán parte del aumento de combustibles: ¿Cuáles están incluidos?

A partir del lunes 16 de marzo entrará en vigencia una nueva estructura de precios de los combustibles en Honduras, la cual contempla aumentos en varios derivados del petróleo, según confirmó la Secretaría de Energía. Aunque las alzas son significativas, el gobieno anunció susidios para algunos derivados.
Entre los incrementos más altos destaca el del gas kerosene, que en Tegucigalpa registrará un alza de 10.16 lempiras, convirtiéndose en el combustible con mayor variación para esta semana.
La gasolina súper también tendrá un ajuste en la capital, pasando a costar 113.54 lempiras por galón tras un aumento de 4.22 lempiras. Este combustible no cuenta con subsidio, por lo que el incremento se traslada directamente al consumidor.
En el caso de la gasolina regular, el nuevo precio será de 101.37 lempiras tras un aumento de 3.13 lempiras. Sin embargo, el gobierno continuará absorbiendo el 50% de este incremento mediante el subsidio vigente.
Por su parte, el diésel tendrá un aumento de 5.80 lempiras, alcanzando un precio de 99.70 lempiras por galón en Tegucigalpa, aunque también cuenta con el subsidio del 50% aplicado por el Estado.
Otro derivado que sufrirá variación es el gas licuado vehicular (GLP), que subirá 0.87 centavos y pasará a costar 45 lempiras por galón en la capital.
El GLP doméstico mantiene su precio congelado, por lo que el cilindro de 25 libras continuará costando 238.13 lempiras en Tegucigalpa.
En San Pedro Sula también se registrarán incrementos en la mayoría de los carburantes a partir del lunes. La gasolina súper tendrá un aumento de 3.81 lempiras, alcanzando un precio de 110.44 lempiras por galón, mientras que la gasolina regular subirá 2.86 lempiras y costará 98.54 lempiras.
El gas kerosene en la capital industrial tendrá un incremento de 9.74 lempiras, por lo que su nuevo precio será de 95.95 lempiras. El diésel también subirá en San Pedro Sula, con un aumento de 5.54 lempiras, situándose en 96.84 lempiras por galón; este combustible, al igual que la gasolina regular, seguirá siendo subsidiado en un 50% por el gobierno.
En cuanto al GLP doméstico, el cilindro de 25 libras se mantendrá congelado en 216.99 lempiras en San Pedro Sula, mientras que el GLP vehicular subirá 0.87 centavos y pasará a costar 42.35 lempiras. Además, las autoridades informaron que los subsidios vigentes están programados para mantenerse hasta el 30 de abril de 2026 para mitigar el impacto de la volatilidad internacional del petróleo en el bolsillo de los hondureños.