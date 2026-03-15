​​​Subsidios cubrirán parte del aumento de combustibles: ¿Cuáles están incluidos?

El gas kerosene en la capital industrial tendrá un incremento de 9.74 lempiras, por lo que su nuevo precio será de 95.95 lempiras. El diésel también subirá en San Pedro Sula, con un aumento de 5.54 lempiras, situándose en 96.84 lempiras por galón; este combustible, al igual que la gasolina regular, seguirá siendo subsidiado en un 50% por el gobierno.