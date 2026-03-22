¿Quién es Kristi Noem, la funcionaria estadounidense que visitó Honduras?

Kristi Noem, política estadounidense y exgobernadora de Dakota del Sur, realizó una visita oficial a Honduras, donde se reunió con el presidente Nasry Asfura Zablah para discutir asuntos vinculados al narcotráfico, la migración e inversión extranjera.
El encuentro se llevó a cabo en Casa Presidencial y tuvo una duración aproximada de una hora.
Noem llegó al mediodía y, tras la reunión, abandonó el lugar poco después de la 1:00 de la tarde, acompañada por su equipo de seguridad.
Noem nació el 30 de noviembre de 1971 en Watertown, Dakota del Sur, y creció en un entorno rural. Inició su carrera política en la Cámara de Representantes de su estado, donde ocupó posiciones de liderazgo dentro del Partido Republicano.
Posteriormente, fue elegida como miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, cargo que desempeñó entre 2011 y 2019.
En 2019 asumió como gobernadora de Dakota del Sur, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese puesto.
Durante su administración adquirió proyección nacional por sus posturas conservadoras, especialmente por su decisión de no aplicar restricciones estrictas durante la pandemia de covid-19.
Durante el segundo mandato del presidente Donald Trump la designó al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), una de las principales agencias del gobierno estadounidense, con un rol clave en la política migratoria y de seguridad fronteriza.
Sin embargo, el 5 de marzo de 2026 se anunció su salida de ese cargo. Tras dejar la institución a finales de marzo, Noem asumirá como representante de Estados Unidos para la iniciativa “Escudo de las Américas”, un bloque regional enfocado en cooperación en seguridad.
El embajador hondureño en Estados Unidos, Roberto Flores Bermúdez, indicó que Noem podría regresar al país en un plazo de seis a siete semanas, acompañada de empresarios interesados en explorar oportunidades de inversión.