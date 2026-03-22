Kristi Noem regresaría en unas semanas con inversionistas: embajador Flores Bermúdez

Tegucigalpa, Honduras.- El embajador de Honduras en Estados Unidos, Roberto Flores Bermúdez, informó este domingo en conferencia de prensa que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, podría regresar al país en un plazo de seis a siete semanas acompañada de un grupo de empresarios interesados en invertir.
Según detalló el diplomático, la reciente visita de la funcionaria estadounidense representa “un paso significativo” en las relaciones bilaterales entre Honduras y Estados Unidos, destacando que su agenda incluyó temas clave como seguridad, migración y oportunidades de desarrollo económico.
Flores Bermúdez explicó que durante el encuentro, las autoridades hondureñas expusieron tanto los avances como las necesidades del país, así como las perspectivas para superar los desafíos actuales. En ese contexto, subrayó que la alianza con Estados Unidos sigue siendo fundamental para impulsar el crecimiento y fortalecer sectores estratégicos.
Noem, que a finales de marzo dejará el cargo en Seguridad Nacional, a partir de esa fecha será la representante de Estados Unidos para el Escudo de las Américas ante los países que lo integran.
El embajador también señaló que la posible llegada de la alta funcionaria junto a inversionistas constituye una señal positiva para la atracción de capital extranjero, lo que podría traducirse en generación de empleo, aumento de la productividad y la apertura de un nuevo capítulo en las relaciones entre ambos países.
Asimismo, indicó que el tema migratorio fue abordado desde la óptica de la seguridad estadounidense, en línea con la política impulsada por el presidente Donald Trump, destacando la necesidad de conciliar los intereses de ambas naciones.
La visita de Noem este 22 de marzo a Casa Presidencial, donde sostuvo una reunión de una hora con el presidente Nasry Asfura, forma parte de una gira regional que incluyó República Dominicana y continuará en Costa Rica, con Honduras como una escala clave dentro de la agenda de cooperación en materia de seguridad y desarrollo.