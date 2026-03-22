Kristi Noem regresaría en unas semanas con inversionistas: embajador Flores Bermúdez

Tegucigalpa, Honduras.- ​​​​​El embajador de Honduras en Estados Unidos, Roberto Flores Bermúdez, informó este domingo en conferencia de prensa que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, podría regresar al país en un plazo de seis a siete semanas acompañada de un grupo de empresarios interesados en invertir.

Según detalló el diplomático, la reciente visita de la funcionaria estadounidense representa “un paso significativo” en las relaciones bilaterales entre Honduras y Estados Unidos, destacando que su agenda incluyó temas clave como seguridad, migración y oportunidades de desarrollo económico.

Flores Bermúdez explicó que durante el encuentro, las autoridades hondureñas expusieron tanto los avances como las necesidades del país, así como las perspectivas para superar los desafíos actuales. En ese contexto, subrayó que la alianza con Estados Unidos sigue siendo fundamental para impulsar el crecimiento y fortalecer sectores estratégicos.

Noem, que a finales de marzo dejará el cargo en Seguridad Nacional, a partir de esa fecha será la representante de Estados Unidos para el Escudo de las Américas ante los países que lo integran.