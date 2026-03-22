Una hora duró la reunión de Kristi Noem con el presidente de Honduras

Tegucigalpa, Honduras. — Alrededor de una hora, el presidente Nasry Asfura sostuvo un encuentro con Kristi Noem, en Casa Presidencial.

La representante para el Escudo de las Américas llegó a la sede del Poder Ejecutivo a eso de las 12:03 del mediodía y de inmediato sostuvo la reunión con el mandatario hondureño.

Pasadas la 1:00 de la tarde, salió del salón de Casa de Gobierno y abandonó junto a su comitiva; se retiró en una caravana de vehículos de seguridad que le acompaña.