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Una hora duró la reunión de Kristi Noem con el presidente de Honduras

Las autoridades del gobierno aún no han brindado detalles de los temas que se hablaron en la reunión entre la representante para el Escudo de las Américas y Asfura

  • Actualizado: 22 de marzo de 2026 a las 13:25
Una hora duró la reunión de Kristi Noem con el presidente de Honduras

Pasadas la 1:00 de la tarde, salió del salón de Casa de Gobierno y abandonó junto a su comitiva; se retiró en una caravana de vehículos.

 Foto: Alex Pérez | El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras. — Alrededor de una hora, el presidente Nasry Asfura sostuvo un encuentro con Kristi Noem, en Casa Presidencial.

La representante para el Escudo de las Américas llegó a la sede del Poder Ejecutivo a eso de las 12:03 del mediodía y de inmediato sostuvo la reunión con el mandatario hondureño.

Pasadas la 1:00 de la tarde, salió del salón de Casa de Gobierno y abandonó junto a su comitiva; se retiró en una caravana de vehículos de seguridad que le acompaña.

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En las próximas horas darán una conferencia de prensa por parte de autoridades hondureñas para dar detalles relacionados con la importante reunión.

En esta estuvieron presentes el presidente Nasry Asfura, el ministro de Seguridad, Gerzon Velasquez, el ministro de Defensa Enrique Rodríguez Burchard y el embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez.

Mientras que con la visitante estará la encargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Colleen Anne Hoey.

De manera preliminar, se informó que el eje central del encuentro bilateral entre Noem y Asfura será la revisión de compromisos adquiridos dentro de la alianza regional.

En fotos: así fue la llegada de Kristi Noem a Casa Presidencial

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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