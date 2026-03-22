En fotos: así fue la llegada de Kristi Noem a Casa Presidencial

La enviada especial del presidente de Estados Unidos para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, llegó la mañana de este domingo a Casa Presidencial para reunirse con el mandatario hondureño Nasry Asfura.
La funcionaria estadounidense fue recibida por el embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez.
El encuentro se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y contó con la participación de altos funcionarios de ambos gobiernos, reflejando la relevancia de la agenda bilateral.
La reunión tendrá una duración aproximada de entre 20 y 30 minutos, en los cuales se abordarán temas clave para ambas naciones.
Entre los principales puntos que se discutirán sobresalen el combate al crimen organizado, la lucha contra el narcotráfico y el manejo de la migración irregular.
Estos temas forman parte de una estrategia más amplia impulsada por Estados Unidos para fortalecer la seguridad en la región centroamericana.
La visita de Noem se enmarca en la implementación de la iniciativa conocida como el “Escudo de las Américas”, orientada a consolidar la cooperación entre países del continente.
Esta estrategia busca coordinar esfuerzos conjuntos para enfrentar amenazas transnacionales que afectan la estabilidad de la región.
Asimismo, se conoció que tras el encuentro estaba prevista una comparecencia pública para informar sobre los alcances de la reunión y posibles acuerdos.
La presencia de la funcionaria estadounidense evidencia el interés de Washington en reforzar sus alianzas estratégicas con países como Honduras.
También refleja la intención de ambos gobiernos de mantener una coordinación estrecha en temas de seguridad, en medio de los desafíos que enfrenta la región.