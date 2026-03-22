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En fotos: así fue la llegada de Kristi Noem a Casa Presidencial

La funcionaria estadounidense Kristi Noem arribó este domingo 22 de marzo a Honduras como parte de una gira regional enfocada en temas de seguridad y cooperación internacional

  • Actualizado: 22 de marzo de 2026 a las 12:37
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La enviada especial del presidente de Estados Unidos para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, llegó la mañana de este domingo a Casa Presidencial para reunirse con el mandatario hondureño Nasry Asfura.

 Fotos: Alex Pérez | El Heraldo
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La funcionaria estadounidense fue recibida por el embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez.

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El encuentro se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y contó con la participación de altos funcionarios de ambos gobiernos, reflejando la relevancia de la agenda bilateral.

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La reunión tendrá una duración aproximada de entre 20 y 30 minutos, en los cuales se abordarán temas clave para ambas naciones.

 Pamela Pino
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Entre los principales puntos que se discutirán sobresalen el combate al crimen organizado, la lucha contra el narcotráfico y el manejo de la migración irregular.

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Estos temas forman parte de una estrategia más amplia impulsada por Estados Unidos para fortalecer la seguridad en la región centroamericana.

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La visita de Noem se enmarca en la implementación de la iniciativa conocida como el “Escudo de las Américas”, orientada a consolidar la cooperación entre países del continente.

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Esta estrategia busca coordinar esfuerzos conjuntos para enfrentar amenazas transnacionales que afectan la estabilidad de la región.

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Asimismo, se conoció que tras el encuentro estaba prevista una comparecencia pública para informar sobre los alcances de la reunión y posibles acuerdos.

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La presencia de la funcionaria estadounidense evidencia el interés de Washington en reforzar sus alianzas estratégicas con países como Honduras.

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También refleja la intención de ambos gobiernos de mantener una coordinación estrecha en temas de seguridad, en medio de los desafíos que enfrenta la región.

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