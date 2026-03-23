Salud anuncia primeras acciones contra mora quirúrgica y pagos atrasados a médicos

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Salud anunciaron este lunes las primeras acciones emprendidas para reducir la mora quirúrgica en el país, destacando la habilitación de un decreto de emergencia y el inicio de intervenciones en centros hospitalarios. El viceministro de Salud, Eduardo Midence, aseguró que desde los primeros días de gobierno se ha actuado para mejorar la prestación de servicios médicos, al tiempo que enfatizó que las autoridades están “dando la cara” ante la problemática heredada en el sistema sanitario. Midence informó que se habilitó un decreto de emergencia que permite agilizar procesos clave en el sector salud, incluyendo la adquisición de insumos y medicamentos necesarios para atender la demanda hospitalaria.

En ese sentido, detalló que ya se lanzó una licitación pública por un monto de 100 millones de lempiras destinada a la compra de medicamentos y al abastecimiento de almacenes, con el objetivo de garantizar la disponibilidad en los centros asistenciales. El funcionario también destacó la creación de un fideicomiso, el cual —según afirmó— no ha recibido observaciones ni denuncias, y permitirá un acceso equitativo y justo a los medicamentos, cambiando "el no hay, por el sí hay" a los pacientes que buscan medicamentos. Asimismo, subrayó que se están estableciendo alianzas público-privadas para dar respuesta a pacientes que llevan meses esperando una cirugía, "muchas de las cuales pueden resolverse en un solo día", y confirmó que ya se han realizado las primeras intervenciones. Midence aseguró que no se permitirán prácticas abusivas dentro del sistema, como planillas duplicadas o médicos con múltiples plazas, situaciones que —según indicó— han incidido en la paralización de la atención médica.

Primeras cirugías

Por su parte, el subsecretario de Proyectos e Inversión de la Secretaría de Salud, José Miguel Castillo, confirmó que actualmente hay más de 16,000 pacientes en lista de espera, muchos con más de 90 días sin ser operados, lo que refleja la magnitud del problema.

Castillo indicó que el programa ya comenzó en San Pedro Sula, en centros como Hospital Cemesa, Hospital Porsalud, el policlínico y quirófanos de la alcaldía, donde se priorizan los casos según criterio clínico y el tiempo de espera, incluyendo pacientes con más de 350 días pendientes.

Salarios atrasados