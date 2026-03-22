¿De qué hablaron Asfura y Kristi Noem? Estos fueron los temas clave

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo una reunión de alto nivel con la enviada especial de Estados Unidos, Kristi Noem, en la que abordaron temas clave como inversión, migración y seguridad, según informaron autoridades tras el encuentro realizado en Casa Presidencial, en Tegucigalpa.
El mandatario hondureño indicó que la reunión, que tuvo una duración aproximada de una hora, dejó una “muy buena receptividad” en asuntos relacionados con inversión y seguridad, destacando la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para impulsar el desarrollo del país.
De acuerdo con lo expresado por Asfura, durante el encuentro se discutieron estrategias para fomentar la inversión y generar condiciones que permitan el crecimiento económico, así como la necesidad de construir una región más próspera mediante el trabajo conjunto entre ambas naciones.
Asimismo, el tema migratorio formó parte de la agenda, con énfasis en la coordinación entre Honduras y Estados Unidos para gestionar los flujos migratorios y atender las causas que impulsan la movilidad de personas.
En materia de seguridad, autoridades hondureñas plantearon la necesidad de fortalecer la lucha contra el crimen organizado, incluyendo el narcotráfico, la trata de personas y las redes de extorsión que afectan al país.
El ministro de Defensa, Enrique Rodríguez, señaló que durante la reunión se discutió la posibilidad de reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas de Honduras mediante el acceso a equipos, recursos y activos estratégicos, con el objetivo de enfrentar amenazas como el crimen transnacional y la seguridad fronteriza.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, indicó que se expusieron necesidades nacionales para fortalecer las acciones contra estructuras criminales, así como la importancia de coordinar esfuerzos para combatir redes de tráfico y trata de personas.
La reunión se enmarca en la iniciativa Escudo de las Américas, promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que busca articular esfuerzos regionales en la lucha contra el crimen organizado.
Según autoridades, este encuentro forma parte de una serie de acciones orientadas a operacionalizar dicha alianza, que involucra a varios países de la región.
El embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez, destacó que la visita de Noem representa un paso relevante en las relaciones entre ambos países y anticipó que la funcionaria continuará dando seguimiento a los compromisos adquiridos en el marco de la cooperación bilateral.
Tras la reunión, Noem no brindó declaraciones a la prensa, mientras que autoridades hondureñas reiteraron que Estados Unidos continúa siendo un aliado estratégico para el país en temas de seguridad, inversión y desarrollo.