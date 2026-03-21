Hospital Escuela registró un 98% de mora quirúrgica durante enero de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Para cientos de personas, someterse a una cirugía se asemeja más a una esperanza remota que a una posibilidad concreta, marcada por la escasez de insumos y limitaciones económicas que obstaculizan el acceso a tratamientos oportunos. Bajo ese contexto, datos en poder de EL HERALDO revelan que, hasta el 31 de enero de 2026, de 1,589 pacientes permanecían en lista de espera para una cirugía en el Hospital Escuela, apenas 29 fueron atendidos, lo que dejó a 1,560 personas aún pendientes, reflejando una alarmante mora quirúrgica del 98%. Las cifras detallan que, al cierre de ese mes, la especialidad de urología registraba una mora del 100%, con 554 pacientes en lista de espera. Seguido de la cirugía plástica y reconstructiva, que hasta enero de 2026 acumuló 180 pacientes en mora, equivalente también al 100%, evidenciando la crítica de saturación en estas áreas de demanda poblacional. La cirugía general registró una lista de espera de 176 pacientes, que según los datos, también representó un 100% de mora quirúrgica en esa área.

Suyapa Figueroa, expresidenta del Colegio Médico de Honduras, explicó a este rotativo que uno de los principales factores de la mora quirúrgica en el Hospital Escuela reside en la falta de quirófanos que funcionales del centro asistencial. "Todos los días se hacen cirugías en el Hospital, el problema de la mora quirúrgica es que no hay suficientes quirófanos dedicados a la tención de pacientes; eso sin contar las ineficiencias que hay en el sistema por falta de insumos médicos", apuntó. Figueroa además señaló que las deficiencias no se reducen únicamente a la alta mora quirúrgica, ya que "también se debe a las constantes fallas operativas dentro de los centros asistenciales". “Eso sin contar las ineficiencias que hay en el sistema por falta de insumos. Muchas veces no hay válvulas de desinfección ventrículo-peritoneal, no hay catéteres, no hay ropa en los quirófanos, no hay agua; cosas tan sencillas como no haber agua para lavarse las manos y poder entrar al quirófano”, lamentó. La funcionaria aseguró que para mitigar la mora quirúrgica —que según las autoridades de la Secretaría de Salud es una de las prioridades durante el plan de gobierno— se necesitará reforzar los insumos, personal y condiciones médicas en los hospitales a nivel nacional. “Seguimos prácticamente teniendo los mismos quirófanos a pesar de que la población ha crecido, el Estado tiene una deuda enorme. Si no se mejora la capacidad de atención en los centros regionales vamos a tener un Hospital Escuela que va a seguir recibiendo pacientes de todo el territorio nacional”, aseveró. Actualmente existe una mora quirúrgica de 13,700 pacientes en Honduras, que según el gobierno en turno, será atendido mediante la compra de medicamentos, y mantenimiento a los centros asistenciales públicos del país.

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