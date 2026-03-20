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Empleados del 911 protestan frente a Finanzas por tres meses de salarios atrasados

Los manifestantes exigen a Finanzas el pago inmediato de sus salarios correspondientes a enero, febrero y marzo, denunciando afectaciones económicas en sus hogares

  • Actualizado: 20 de marzo de 2026 a las 11:29
Empleados del 911 protestan frente a Finanzas por tres meses de salarios atrasados

Los trabajadores se apostaron en el lugar portando banderas de Honduras y carteles con mensajes dirigidos a las autoridades, en los que reclaman el cumplimiento de sus derechos laborales.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de empleados del Sistema Nacional de Emergencias 911 se manifestó este viernes -20 de marzo- a las afueras de la Secretaría de Finanzas, exigiendo el pago de salarios correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2026.

Los trabajadores se apostaron en el lugar portando banderas de Honduras y carteles con mensajes dirigidos a las autoridades, en los que reclaman el cumplimiento de sus derechos laborales.

Durante la protesta, los manifestantes alzaron la voz con consignas como: “Señor ministro, no le pega hambre. Tenemos hambre, tenemos que pagar casa”, reflejando la difícil situación económica que aseguran enfrentar.

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Los empleados denunciaron que la falta de pago ha impactado directamente en sus familias, ya que muchos dependen exclusivamente de estos ingresos para cubrir necesidades básicas.

La manifestación se desarrolló de forma pacífica mientras los trabajadores esperan una respuesta por parte de las autoridades de Finanzas.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre una fecha para el desembolso de los salarios pendientes ni sobre posibles soluciones a la problemática.

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La protesta se suma a otras acciones recientes del personal del 911, quienes han venido denunciando retrasos en pagos y condiciones laborales inciertas al impedirles el ingreso a las instalaciones del edificio, luego del cambio de gobierno ocurrido el pasado 27 de enero.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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