Empleados del 911 protestan frente a Finanzas por tres meses de salarios atrasados

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de empleados del Sistema Nacional de Emergencias 911 se manifestó este viernes -20 de marzo- a las afueras de la Secretaría de Finanzas, exigiendo el pago de salarios correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2026.

Los trabajadores se apostaron en el lugar portando banderas de Honduras y carteles con mensajes dirigidos a las autoridades, en los que reclaman el cumplimiento de sus derechos laborales.

Durante la protesta, los manifestantes alzaron la voz con consignas como: “Señor ministro, no le pega hambre. Tenemos hambre, tenemos que pagar casa”, reflejando la difícil situación económica que aseguran enfrentar.