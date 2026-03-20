Marlon Ochoa denuncia persecución política y advierte plan para destituirlo del CNE

Tegucigalpa, Honduras.- El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, denunció este viernes -20 de marzo- ser víctima de persecución política y advirtió sobre un supuesto plan para destituirlo mediante un juicio político. A través de un pronunciamiento, Ochoa señaló directamente a los diputados Tomás Zambrano y Jorge Cálix, de promover acciones en su contra tras sus denuncias de presunto fraude electoral en el país. “Me persiguen porque demostré que el Partido Nacional no ganó las elecciones y revelé los audios de la conspiración y del fraude electoral en el CNE”, expresó el funcionario.

El consejero también aseguró que denunció irregularidades dentro del ente electoral, incluyendo la supuesta manipulación del sistema biométrico y la violación del código fuente. Según Ochoa, su postura de rechazar “injerencias extranjeras” y presuntos pactos dentro del CNE ha provocado que sectores busquen apartarlo del cargo antes de asumir la presidencia del organismo en septiembre.

Me persiguen, asociados Tomás Zambrano y Jorge Cálix, porque demostré que el Partido Nacional no ganó las elecciones y revelé los audios de la conspiración y del fraude electoral en el CNE. Denuncié a las Consejeras cuando adulteraron el sistema biométrico y violaron el código... — Marlon (@MarlonOchoaHN) March 20, 2026

“Hoy pretenden apartarme antes de que asuma la Presidencia del CNE que me corresponde por Ley. Les estorba la verdad”, afirmó. Asimismo, anunció que brindará una conferencia de prensa para ampliar detalles sobre lo que calificó como un “golpe electoral” en su contra.

'Mel' Zelaya respalda denuncia de Ochoa

El coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, por su parte, reaccionó a las declaraciones de Ochoa y expresó su respaldo al consejero electoral. Zelaya advirtió que existiría un plan para destituirlo aprovechando el feriado de Semana Santa, lo que, a su juicio, forma parte de una estrategia para debilitar a su partido.

Atención, bancada de @PartidoLibre:

Nuestro valiente representante, quien denunció el fraude del 30 de noviembre de 2025, en el Consejo Nacional Electoral (CNE), hoy alerta a Honduras y la comunidad Internacional que esta semana entrante aprovechando el feriado de Semana Santa... https://t.co/xnSEGj5xVs — Manuel Zelaya R. (@manuelzr) March 20, 2026

“Este ataque no es casual, es parte de un plan que busca debilitar al Partido Libre y allanar el camino de un nuevo fraude”, manifestó. El líder político también aseguró que la bancada de Libre defenderá la legalidad y la democracia ante cualquier intento de separación del cargo.

Juicio político