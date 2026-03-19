Aerolíneas de Honduras aumentan las tarifas por alza en combustibles

Tegucigalpa, Honduras.- Las aerolíneas de Honduras anunciaron un ajuste en el precio de los boletos aéreos debido al aumento en el costo de los combustibles. Representantes del sector turístico advirtieron que, de continuar el alza de los carburantes, otros servicios vinculados a la industria también podrían encarecerse.

En un comunicado oficial, la Asociación Hondureña de Líneas Aéreas (AHLA) informó: “Ante el incremento significativo en los precios internacionales del combustible de aviación, una situación ampliamente conocida que continúa impactando los costos operativos de la industria aérea a nivel global, las líneas aéreas nacionales miembros de la Asociación Hondureña de Líneas Aéreas (AHLA), como operadores responsables, se ven en la necesidad de realizar un ajuste en el valor de los boletos aéreos por aumento de combustible. Este ajuste responde exclusivamente a factores externos relacionados con el comportamiento del mercado internacional del combustible y tiene como objetivo contribuir a la sostenibilidad de las operaciones aéreas, permitiendo a las aerolíneas continuar prestando sus servicios de manera segura, eficiente y responsable. Nuestro mayor interés es seguir ofreciendo la mejor y más segura conectividad aérea para Honduras, contribuyendo al desarrollo y la integración de las diferentes regiones del país. Agradecemos, como siempre, su comprensión y el valioso apoyo que brindan al desarrollo y conectividad del transporte aéreo en Honduras”, finaliza el comunicado.

Consultados sobre el porcentaje o monto del ajuste, representantes de la AHLA explicaron que ese aspecto lo define cada aerolínea de forma individual.