Jhosy Toscano impulsa ley para viajes de menores sin permiso de padres ausentes

Tegucigalpa, Honduras .- El diputado liberal Jhosy Toscano presentó una iniciativa de ley que busca facilitar la salida del país de menores de edad en casos donde uno de los padres esté ausente o no cumpla con sus responsabilidades.
La propuesta plantea la creación de una figura legal denominada “autorización judicial sustitutiva”, la cual permite que el padre o la madre presente pueda gestionar el permiso de viaje sin depender del consentimiento de su otro progenitor, especialmente en los casos en que este se encuentre desaparecido o que no se pueda localizar de ninguna manera.
El objetivo de esta propuesta es beneficiar a madres que enfrentan situaciones difíciles al criar a sus hijos solas.
De acuerdo con el proyecto, el trámite se desarrollaría mediante un procedimiento ágil, de carácter oral y prioritario. En este proceso, un juez competente deberá emitir una resolución en un plazo no mayor a 72 horas, tomando como base el interés superior del menor.
Asimismo, se evaluará que el viaje tenga un propósito legítimo y que no exista riesgo de un traslado ilícito fuera del país.
La iniciativa también contempla que el Instituto Nacional de Migración (INM) reconozca este mecanismo como un documento válido para autorizar la salida de los menores, sin que sea necesario iniciar previamente procesos judiciales relacionados con la suspensión de la patria potestad.
Con esta propuesta, el congresista busca reducir los obstáculos legales que enfrentan muchas familias hondureñas, particularmente madres solteras, al momento de planificar viajes al extranjero con sus hijos.