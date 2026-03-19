Jhosy Toscano impulsa ley para viajes de menores sin permiso de padres ausentes

Tegucigalpa, Honduras .- El diputado liberal Jhosy Toscano presentó una iniciativa de ley que busca facilitar la salida del país de menores de edad en casos donde uno de los padres esté ausente o no cumpla con sus responsabilidades. La propuesta plantea la creación de una figura legal denominada “autorización judicial sustitutiva”, la cual permite que el padre o la madre presente pueda gestionar el permiso de viaje sin depender del consentimiento de su otro progenitor, especialmente en los casos en que este se encuentre desaparecido o que no se pueda localizar de ninguna manera.

El objetivo de esta propuesta es beneficiar a madres que enfrentan situaciones difíciles al criar a sus hijos solas.

De acuerdo con el proyecto, el trámite se desarrollaría mediante un procedimiento ágil, de carácter oral y prioritario. En este proceso, un juez competente deberá emitir una resolución en un plazo no mayor a 72 horas, tomando como base el interés superior del menor. Asimismo, se evaluará que el viaje tenga un propósito legítimo y que no exista riesgo de un traslado ilícito fuera del país.