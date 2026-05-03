Pelea de jaguares: el ritual ancestral con el que invocan la lluvia en el sur de México

En las comunidades indígenas del sur de México, la llegada de las lluvias no solo depende del clima, sino también de una tradición ancestral que mezcla fe, cosmovisión y sacrificio: la pelea de jaguares, un ritual que cada año reúne a pobladores para pedir buenas cosechas.
Esta práctica, que se realiza en localidades como Zitlala y Acatlán, forma parte de las celebraciones del Día de la Santa Cruz, los días 2 y 3 de mayo, y tiene raíces que se remontan a tiempos prehispánicos.
La ceremonia, conocida como Atzatziliztli, consiste en enfrentamientos entre hombres disfrazados de jaguares —también llamados “tigres”—, quienes luchan como símbolo de sacrificio para invocar la lluvia.
Según la cosmovisión de los pueblos nahuas, la sangre derramada durante estos combates representa la lluvia que fertiliza la tierra. “Una gota de sangre por una gota de lluvia”, es la creencia que sostiene esta tradición, donde el sacrificio humano se ofrece a las deidades del agua.
Los combates se realizan en escenarios naturales como cerros y ríos, considerados espacios sagrados. En Zitlala, las peleas tienen lugar en el lecho de un río, mientras que en Acatlán se desarrollan en la cima del cerro Azul.
El ritual está estrechamente vinculado a la veneración de la cruz promovida por la Iglesia Católica, lo que refleja la fusión entre creencias indígenas y tradiciones cristianas tras la colonización.
Desde días antes, los pobladores realizan peregrinaciones hacia cerros sagrados, donde levantan altares adornados con flores, alimentos y cruces decoradas. Durante la noche, rezos, música y danzas acompañan las ofrendas, en una ceremonia que busca asegurar un buen temporal agrícola.
En estas prácticas, el jaguar no es solo un animal, sino un símbolo de fuerza, fertilidad y conexión con la naturaleza. En la cosmovisión mesoamericana, su rugido se asocia con el trueno, mientras que su figura representa la lluvia, la tierra y la vida.
Las máscaras y trajes utilizados por los participantes, elaborados con gran detalle, también forman parte del ritual. Muchos de ellos siguen normas tradicionales, como usarse en ayuno o no compartirse, debido a su valor simbólico.
A pesar del paso del tiempo, la pelea de jaguares continúa vigente como una de las expresiones culturales más representativas de los pueblos nahuas de Guerrero.