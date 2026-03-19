CN aprueba decreto para compra directa de placas vehiculares; empresa de Alemania las hará en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional (CN) aprobó este 19 de marzo un decreto para la compra directa de al menos un millón de placas, problema que se registra desde mediados de 2023. Aunque la diputada Gerlen Bonilla del Partido Liberal dijo que se comprará al menos un millón de placas, la última información del Instituto de la Propiedad (IP) es una mora de 833,000.

"Un millón de vehículos andan sin placas y por eso se decidió aprobar el decreto de emergencia. Hay una comisión del Congreso que se reúne con el IP y se verificará que se asigne el presupuesto para comprar las placas", dijo la congresista. Nasry Asfura, presidente del país, confirmó este jueves que una compañía alemana instalará próximamente su fábrica en Honduras, con el objetivo de producir placas vehiculares en suelo nacional y dar una solución a la crisis. "Nos hacen falta y necesitaremos alrededor de 1.5-1.7 millones de placas. Hoy, la placa que tenemos se va a conservar; actualmente, alrededor de 2 millones de carros circulan con esa placa. Esta tiene un SIM card que se activa solamente en los puntos donde vamos a poner identificadores. Ese SIM card se activa y nos dará información sobre si es un auto robado o un vehículo que tiene placas que no le pertenecen”, señaló Asfura.