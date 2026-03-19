Nasry Asfura a protestantes: "Si creen que quemando llantas van a lograr algo, no es así"

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura, presidente de Honduras, se refirió a las protestas de empleados del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP), quienes exigen el pago de tres meses de salarios atrasados. El jefe de Estado inició diciendo que los pagos competen a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), pero están revisando con Finanzas cumplir esta obligación.

"En primer lugar el PNRP estamos preparándoles las prestaciones cumpliéndoles los derechos que tiene cada persona y se les va a pagar completamente los recursos. Hoy hablé con el ministro de Finanzas para buscar los recursos de inmediato para cumplirles a todos", indicó. Asfura Zablah afirmó que quitar el derecho de vía no es lo mejor y de esta manera no lograrán nada. "Aquí no se trata de violarle los derechos a nadie, se les va a cumplir completamente. Si creen que quemando llantas y obstaculizando el tráfico o molestando al resto de la ciudadanía van a lograr algo, no es así". Finalmente precisó que "somos respetuosos de la ley y se les va a cumplir en tiempo y debida forma, no tengan duda de eso".