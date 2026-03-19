Empleados del PNRP bloquean la CA-5 en Comayagua por falta de pago

Tegucigalpa, Honduras.- Empleados del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) bloquearon este jueves -19 de marzo- la carretera CA-5, a la altura de Villas de San Antonio, en protesta por el retraso en el pago de sus salarios.

Los manifestantes denunciaron que se les adeudan al menos tres meses de sueldo, situación que, aseguran, afecta a miles de trabajadores a nivel nacional vinculados al programa.

“Ya tenemos tres meses sin salario, nosotros le exigimos a las autoridades pertinentes, al ministro de Energía y de Finanzas que por favor se nos haga el pago de nuestro salario y que se nos respeten los derechos de nuestro contrato laboral”, expresó uno de los empleados durante la protesta.