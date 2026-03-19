Empleados del PNRP bloquean la CA-5 en Comayagua por falta de pago

Tegucigalpa, Honduras.- Empleados del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) bloquearon este jueves -19 de marzo- la carretera CA-5, a la altura de Villas de San Antonio, en protesta por el retraso en el pago de sus salarios.
Los manifestantes denunciaron que se les adeudan al menos tres meses de sueldo, situación que, aseguran, afecta a miles de trabajadores a nivel nacional vinculados al programa.
“Ya tenemos tres meses sin salario, nosotros le exigimos a las autoridades pertinentes, al ministro de Energía y de Finanzas que por favor se nos haga el pago de nuestro salario y que se nos respeten los derechos de nuestro contrato laboral”, expresó uno de los empleados durante la protesta.
Los trabajadores señalaron que han cumplido con sus metas operativas, especialmente en la región de Comayagua, donde afirman mantener indicadores positivos en la reducción de pérdidas eléctricas.
“Comayagua ha sido una de las regiones, sino la única con números verdes, hemos cumplido en todo, estamos en niveles en verde; así como cumplimos pedimos que nos cumplan, nuestro pago es una obligación”, manifestaron.
El bloqueo generó interrupciones en el tránsito vehicular en esta importante vía que conecta el centro con el norte del país, mientras los manifestantes mantienen su exigencia de una pronta respuesta por parte de las autoridades.
Los empleados reiteraron que continuarán con las medidas de presión hasta obtener una solución concreta, al tiempo que hicieron un llamado al gobierno para que cumpla con sus obligaciones laborales.