Menores de 2 años, viajeros y en zonas fronterizas: la vacuna es clave para prevenir el sarampión

Todo niño de 6 meses a 11 meses con 29 días se recomienda aplicar la dosis cero con SRP si viajan hacia y desde países con brotes activos dos semanas antes de su viaje o que vivan en municipios fronterizos con países con brotes activos. Esta dosis no sustituye el esquema regular, al cumplir los 12 meses deben recibir su primera dosis del esquema.