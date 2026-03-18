Menores de 2 años, viajeros y en zonas fronterizas: la vacuna es clave para prevenir el sarampión

Ante la alerta epidemiológica por casos de sarampión reportados en países de las Américas, se intensifica la vigilancia epidemiológica y se hace el llamado a fortalecer las medidas de prevención. Estas son las recomendaciones a seguir para evitar que Honduras repunte casos.
Se recomienda la aplicación de la vacuna contra el sarampión, como una medida eficaz y segura para prevenir la enfermedad y reducir el riesgo de transmisión.
La población menor de 2 años, debe iniciar la aplicación de la primera dosis a los 12 meses de edad y completar esquema de vacunación a los 18 meses.
Todo niño de 6 meses a 11 meses con 29 días se recomienda aplicar la dosis cero con SRP si viajan hacia y desde países con brotes activos dos semanas antes de su viaje o que vivan en municipios fronterizos con países con brotes activos. Esta dosis no sustituye el esquema regular, al cumplir los 12 meses deben recibir su primera dosis del esquema.
Viajeros internacionales mayores o igual de 5 años, hacia y desde países donde existe circulación del virus del Sarampión, indistintamente de su fecha de viaje y no puede comprobarse el antecedente vacunal de SR o SRP, se recomienda aplicar la vacuna de SRP.
En los puntos fronterizos aéreos, terrestres y marítimos del país se encuentran brigadas de vacunación, asimismo en todos los establecimientos de salud a nivel nacional, con el fin de facilitar el acceso a la vacuna contra el sarampión.
Se recomienda a personas con enfermedades crónicas no controladas y embarazadas, no viajar a países con brotes activos o adoptar medidas de protección personal, también evitar eventos masivos y lugares cerrados.
La vacuna contra el sarampión es segura, gratuita y se encuentra disponible, por lo que se invita a la población a acudir oportunamente a vacunarse en los diferentes establecimientos de salud.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa y seria, común en niños pero que afecta a cualquier edad.
Una de sus principales características es que provoca fiebre alta, erupciones cutáneas (sarpullido) y síntomas respiratorios.
Se transmite por el aire al toser o estornudar, pudiendo causar complicaciones graves como neumonía o encefalitis.
¿Cómo inicia? Comienza con fiebre alta, rinitis (secreción nasal), conjuntivitis (ojos rojos), tos y pequeñas manchas blancas en la boca (manchas de Koplik). Luego, aparece un sarpullido rojo característico que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo.