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Vacuna contra el sarampión en Honduras: ¿Dónde aplicarla y cuántas dosis son?

Conoce dónde aplicarte la vacuna contra el sarampión en Honduras, cuántas dosis se necesitan y quiénes deben inmunizarse ante la alerta epidemiológica

  • Actualizado: 18 de marzo de 2026 a las 17:57
Vacuna contra el sarampión en Honduras: ¿Dónde aplicarla y cuántas dosis son?

La vacuna contra el sarampión está disponible de forma gratuita en centros de salud y puntos de entrada en Honduras.

 Foto: archivo

Tegucigalpa, Honduras.- Ante el incremento de casos de Sarampión en Latinoamérica, la Secretaría de Salud (Sesal) llamó a la población a reforzar la prevención mediante la vacunación, disponible de forma gratuita en todo el país.

La institución informó que la vacuna puede aplicarse en centros de salud a nivel nacional, así como en puntos de entrada aéreos, terrestres y marítimos, con el objetivo de ampliar el acceso a la población.

Sesal subrayó que esta medida es preventiva y no constituye un requisito obligatorio para viajar, pero sí una herramienta clave para reducir el riesgo de contagio y propagación de la enfermedad.

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Esquema de vacunación

De acuerdo con el esquema nacional, los niños deben recibir dos dosis: la primera a los 12 meses de edad y un refuerzo a los 18 meses.

En el caso de los adultos, las autoridades recomiendan vacunarse a quienes nacieron después de 1957 y no cuenten con un esquema completo o comprobable.

Especialistas advierten que algunas personas nacidas antes de 1968 pudieron haber recibido una versión menos efectiva de la vacuna.

Asimismo, si no existe un carné de vacunación que confirme la aplicación de ambas dosis, se sugiere recibir la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis). Expertos señalan que una dosis adicional no representa riesgos para quienes ya están inmunizados.

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