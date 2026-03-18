Vacuna contra el sarampión en Honduras: ¿Dónde aplicarla y cuántas dosis son?

Tegucigalpa, Honduras.- Ante el incremento de casos de Sarampión en Latinoamérica, la Secretaría de Salud (Sesal) llamó a la población a reforzar la prevención mediante la vacunación, disponible de forma gratuita en todo el país.

La institución informó que la vacuna puede aplicarse en centros de salud a nivel nacional, así como en puntos de entrada aéreos, terrestres y marítimos, con el objetivo de ampliar el acceso a la población.

Sesal subrayó que esta medida es preventiva y no constituye un requisito obligatorio para viajar, pero sí una herramienta clave para reducir el riesgo de contagio y propagación de la enfermedad.