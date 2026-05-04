Honduras reporta tasa riesgo país más baja de los últimos 13 años

Tegucigalpa, Honduras.- La tasa riesgo país de Honduras reportó en las últimas semanas las cifras más bajas de los últimos 13 años. Al pasado 30 de abril, de acuerdo con J.P. Morgan Chase, el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés) fue de 1.90 puntos. Desde el pasado 9 de abril, la tasa se ha mantenido por debajo de 1.99 puntos, reportando el pasado 22 de abril la cifra más baja en su historia con 1.77 puntos. J.P. Morgan Chase registra en su base histórica datos de Honduras desde el 30 de abril de 2013, cuando la tasa riesgo país fue de 5.79 puntos, alcanzando su pico más alto el 5 de julio de 2022 cuando fue de 9.16 puntos. J.P. Morgan Chase explica que el EMBI es la diferencia entre la tasa de interés que se pagan por los bonos denominados en dólares, emitidos por los países subdesarrollados (entre ellos Honduras), y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados libre de riesgo.

Dante Mossi, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), sostiene que el cambio de gobierno es uno de los factores que ha contribuido a mejorar la tasa riesgo país. Añade que la reducción de la tasa riesgo país es buena señal para Honduras, sobre todo, para los préstamos externos y para los bonos soberanos al reducirse el servicio de deuda.



Según la Secretaría de Finanzas (Sefin), Honduras tiene 2,200 millones de dólares en bonos soberanos correspondientes a tres emisiones, con tasas entre 5.62 y 8.58. El pasado 25 de marzo, Standard and Poor´s mejoró la perspectiva de Honduras de negativa a estable y mantuvo su calificación en “BB-/B”. Entre los factores que contribuyeron a mejorar la calificación destacó la reducción de la incertidumbre política. Roberto Lagos, presidente del Banco Central de Honduras (BCH), dijo que “desde que el presidente Asfura tomó posesión (27 de enero de 2026) el riesgo país ha caído, pasó de 233 puntos básicos a 190 puntos, este es un mensaje de mercado”.