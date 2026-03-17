¿Dónde está Luis Redondo tras no presentarse a declarar en caso Sedesol?

¿Cuál es el paradero de Luis Redondo y por qué no se presentó a testificar en el caso Sedesol? ¿Qué ha pasado con él desde que dejó la presidencia del Congreso Nacional?
Luis Redondo dejó de ser presidente del Congreso Nacional el 24 enero y desde ese momento ha mantenido un bajo perfil, al punto de no conocerse su paradero.
El 9 de febrero, Radio Cadena Voces aseguró que Redondo se mudó y tras salir del poder dejó su casa en la colonia Altos del Trapiche de Tegucigalpa. Incluso, se compartieron estas fotos donde la Policía Nacional daba resguardo durante la mudanza.
“En un operativo marcado por fuerte resguardo policial, el expresidente de facto del Congreso Nacional, Luis Redondo, comenzó la noche del miércoles la mudanza de la residencia que ocupaba en la residencial El Trapiche, en Tegucigalpa, de acuerdo con testimonios de vecinos”, escribió RCV en ese momento.
Compartieron otra foto con el mensaje: “El inusual movimiento incluyó vehículos Prado, varios pick-ups y una patrulla de la Policía Nacional, que escoltó el traslado, generando sorpresa y especulación entre los residentes del sector”.
El lunes 16 de marzo, Luis Redondo fue citado a declarar por el caso Sedesol y el exministro José Carlos Cardona dijo que lo había llamado y le había enviado mensajes, pero no atendió.
Se publicaron edictos para que Redondo testificara, pero tampoco atendió y ni Cardona ni otras personas conocen dónde se encuentra.
La última publicación del expresidente del Congreso fue el 8 de marzo por la conmemoración del Día de la Mujer, desde ahí no ha vuelto a escribir nada.
El periodista de la zona norte, Carlos Martínez, dijo en su programa "La Tertulia" que "yo creo y lo que sé es que él no está en el país".
Sin embargo, surgieron otras versiones en redes que el reciente fin de semana estuvo en el departamento de Olancho y hasta se reunió con el expresidente Manuel Zelaya Rosales.