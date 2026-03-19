Nasry Asfura tras informe del Conadeh: "Estamos conscientes de la necesidad"

El mandatario afirmó que la defensa de los derechos humanos no debe verse únicamente como una obligación institucional, sino como una convicción que guíe las acciones del Estado.

“Estamos conscientes de la necesidad, estamos claros de que debemos de cambiar, de mejorar, que es un gran compromiso”, expresó Asfura durante el evento.

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la República, Nasry Asfura, se pronunció este jueves -19 de marzo- tras la presentación del informe anual del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), donde aseguró que existe un firme compromiso por mejorar la situación de los derechos fundamentales en Honduras.

“Tenemos que ver hacia adelante, no podemos ver hacia atrás; todo lo que ha pasado debe servir de lección para construir un mejor país”, manifestó.

Asfura también reconoció que el país ha enfrentado múltiples desafíos en años anteriores, pero insistió en la necesidad de enfocarse en el futuro.

“Tener la paciencia, poder escuchar, actuar, oír a la gente, buscar la solución para el bien común son compromisos firmes hacia una Honduras mejor”, añadió.

Asimismo, señaló que su visión contempla un trabajo constante enfocado en escuchar a la población y buscar soluciones que beneficien al país.

“No lo vemos como un compromiso, es más que eso, creemos firmemente en los derechos humanos, en la protección del ser humano, de la vida, de la democracia y de un Estado de derecho”, sostuvo.

Según lo expuesto por el comisionado, el documento busca visibilizar estas problemáticas y servir como base para la toma de decisiones orientadas a fortalecer la protección y promoción de los derechos fundamentales en Honduras.

El informe presentado por el CONADEH abordó temas sensibles como el impacto del estado de excepción, denuncias de desapariciones forzadas y la violencia contra las mujeres, entre otros indicadores sobre la situación de los derechos humanos en el país.

Informe Anual 2025 del CONADEH:

Ataques contra la vida e integridad personal caracterizaron el 2025 en materia de derechos humanos

Al menos 2,050 quejas sobre presuntas violaciones del derecho a la vida e integridad personal registró el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) según se destaca en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, en el 2025, divulgado en Tegucigalpa.

Durante el 2025, el CONADEH atendió 929 quejas por presunta violación al derecho a la vida y 1,121 por presunta violación del derecho a la integridad personal, detalló la titular del ente estatal, Blanca Izaguirre.

Estas cifras muestran que miles de personas continuaron enfrentando amenazas, hostigamientos, malos tratos y otras formas de violencia, agregó.

Según el informe, el CONADEH atendió 520 quejas relacionadas con amenazas a muerte, 119 por amenazas, coacción o intimidación por autoridad o servidor público, 101 por tratos crueles inhumanos o degradantes.

Otras modalidades violatorias de derechos humanos están relacionadas con malos tratos, desplazamiento interno por violencia, asesinato de parientes y la desaparición involuntaria de personas.

Potenciales desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales

El informe establece que, tras más de mil días de restricción de garantías, la Institución Nacional de Derechos Humanos atendió más de 1,000 quejas, en las que identificó graves vulneraciones -incluyendo potenciales desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales-, además, denuncias vinculadas a detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes en el marco de los operativos de seguridad

La defensora de los derechos humanos indicó que se identificaron deficiencias importantes tanto en el control legislativo como en el control judicial, así como una rendición de cuentas insuficiente sobre los efectos concretos del estado de excepción.

A ello se suma una preocupación de fondo, siendo que el Estado nunca demostró de manera clara y suficiente que estas medidas siguieran siendo necesarias y proporcionales frente a otras alternativas ordinarias menos restrictivas.

Por una parte, el CONADEH advirtió que las prórrogas no siguieron plenamente el procedimiento constitucional, pues, en un contexto de parálisis legislativa, el Congreso Nacional no las debatió ni ratificó oportunamente, y estas fueron publicadas directamente en el Diario Oficial La Gaceta.

Por otra, tampoco se materializó de forma efectiva el control judicial que correspondía a la Corte Suprema de Justicia, de modo que estas medidas no fueron sometidas a un examen oportuno y sustantivo de legalidad y constitucionalidad.

Aunado a eso, tampoco se siguieron los procedimientos internacionales de notificación a la OEA y Naciones Unidas (UN) sobre la implementación de esa medida, faltando también al cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos.

Resulta aún más preocupante, dijo Izaguirre, la decisión de mantener vigente esta medida durante el proceso electoral, pese a los reiterados pronunciamientos y advertencias de organizaciones nacionales e internacionales especializadas en derechos humanos.

Además, se suman los recursos de amparo y amicus curiae presentados por el CONADEH ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo cual constituye un mal precedente para el desarrollo de elecciones en el país, al generar cuestionamientos sobre la observancia de garantías constitucionales y el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía.

El papel de los poderes del Estado, dentro de un sistema de pesos y contrapesos, es esencial para preservar el Estado de Derecho y la democracia, enfatizó.

Insistió en que el país debe avanzar hacia una política de seguridad con enfoque de derechos humanos y de género, capaz de enfrentar el crimen organizado desde sus causas y no únicamente desde sus expresiones más visibles.

208 quejas en materia de libertad de expresión

En materia de libertad de pensamiento, expresión, asociación y reunión, Izaguirre declaró que el CONADEH atendió 208 quejas, en un contexto histórico y marcado por amenazas, intimidaciones y restricciones indebidas al espacio cívico.

En una democracia la libertad de expresión, la protesta pacífica y la participación ciudadana no pueden ser vistas como amenazas, sino como condiciones esenciales para la vigencia del Estado de Derecho, señaló

El Informe Anual del CONADEH sobre la situación de los derechos humanos, recoge los principales hechos registrados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 en materia de Estado de Derecho, democracia y derechos humanos.

Más que un recuento de acontecimientos, constituye un ejercicio de responsabilidad institucional y de rendición de cuentas frente a la sociedad hondureña, concluyó la defensora de los derechos humanos.