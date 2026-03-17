Asfura pide a fiscalía investigar pérdida de L40 millones en medicinas vencidas

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de la República, Nasry Asfura, instó este martes a los órganos fiscalizadores del Estado a investigar la pérdida de 40 millones de lempiras en medicamentos vencidos encontrados en el almacén central de Salud. Los fármacos, según autoridades sanitarias, corresponden a la administración anterior y fueron hallados vencidos pese a la necesidad de abastecimiento en los centros asistenciales del país. Al mandatario se le consultó de cómo el gobierno va a resarcir esos 40 millones de lempiras en pérdidas para el Estado a lo que dijo: “los órganos fiscalizadores del Estado tienen que actuar. No es posible que necesitando medicinas no se distribuyan y peor aún que las estemos perdiendo por vencimiento”.

El pasado 12 de marzo, el viceministro de Salud, Eduardo Midence, informó sobre el hallazgo de una gran cantidad de medicamentos vencidos, valorados en unos 40 millones de lempiras. El funcionario explicó que la falta de capacidad logística impidió su distribución oportuna, debido a que los camiones estaban en mal estado y no había suficiente personal operativo. “Sí, encontramos un almacén lleno de medicamentos, pero muchos de estos vencidos y sin la capacidad logística para distribuirlos. Quiere decir que nos tocó retomar toda esa flota de camiones; son ocho unidades del almacén central que estaban en mal estado, con conductores jubilados, pensionados u otros incapacitados”, detalló Midence.

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