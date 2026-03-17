Asfura pide a fiscalía investigar pérdida de L40 millones en medicinas vencidas

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de la República, Nasry Asfura, instó este martes a los órganos fiscalizadores del Estado a investigar la pérdida de 40 millones de lempiras en medicamentos vencidos encontrados en el almacén central de Salud.
Los fármacos, según autoridades sanitarias, corresponden a la administración anterior y fueron hallados vencidos pese a la necesidad de abastecimiento en los centros asistenciales del país.
Al mandatario se le consultó de cómo el gobierno va a resarcir esos 40 millones de lempiras en pérdidas para el Estado a lo que dijo: “los órganos fiscalizadores del Estado tienen que actuar. No es posible que necesitando medicinas no se distribuyan y peor aún que las estemos perdiendo por vencimiento”.
El pasado 12 de marzo, el viceministro de Salud, Eduardo Midence, informó sobre el hallazgo de una gran cantidad de medicamentos vencidos, valorados en unos 40 millones de lempiras.
El funcionario explicó que la falta de capacidad logística impidió su distribución oportuna, debido a que los camiones estaban en mal estado y no había suficiente personal operativo.
“Sí, encontramos un almacén lleno de medicamentos, pero muchos de estos vencidos y sin la capacidad logística para distribuirlos. Quiere decir que nos tocó retomar toda esa flota de camiones; son ocho unidades del almacén central que estaban en mal estado, con conductores jubilados, pensionados u otros incapacitados”, detalló Midence.
Próxima semana se comienza a atender mora quirúrgica
En otro tema, el presidente Asfura anunció que la próxima semana iniciará a nivel nacional la atención de la mora quirúrgica en hospitales y clínicas.
“El día lunes estaremos firmando con el Banco de Occidente y una vez que firmemos el fideicomiso, empieza la próxima semana las operaciones de la mora quirúrgica y por ende también va a empezar la siguiente semana la distribución de medicamentos, la dispensación lo más cerca de sus casa”.
El mandatario aseguró que las cirugías se realizarán en todos los departamentos del país, en distintos centros hospitalarios.
También, Asfura se refirió a la emergencia en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), a la que manifestó: “creo que ya llegó a mi oficina la petición de la Junta Directiva del Seguro Social para declarar emergencia’.
“La vamos a mandar al Congreso Nacional y pedirle a todos los diputados que nos den la la oportunidad. Así como en Salud me apoyaron con esa emergencia, que me apoyen con el Seguro Soical, desde ahora se los pido, apóyenme, no los voy a defraudar a ninguno de ustedes los diputados, de ningún partido”, recalcó.
“No voy a defraudar al pueblo hondureño, démen la oportunidad. Vamos también a darle soluciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social”, concluyó la tarde de ayer el presidente de la República.