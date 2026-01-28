Gobierno anuncia abordaje intersectorial para fortalecer el crítico sistema de salud

Tegucigalpa, Honduras.- Las nuevas autoridades estatales de la Secretaría de Salud (Sesal) anunciaron un abordaje intersectorial en materia de salud, con acciones conjuntas con los sectores público, privado y social para atender problemáticas estructurales del deficitario sistema sanitario. El viceministro de Redes Integradas de la Sesal, Ángel Eduardo Midence, afirmó que la gestión estará orientada a una intervención coordinada y articulada entre distintos sectores, con el objetivo de resolver problemas complejos y multicausales en el área de la salud. “Inicialmente habrán escuchado a través de otras publicaciones que articularemos con el sector privado para que nos den oxígeno, mientras mejoramos lo que debemos de mejorar en nuestra Secretaría (Salud)”, manifestó durante una comparecencia de prensa en Casa Presidencial.

El funcionario explicó que, tal como lo anunció el presidente Nasry Asfura, una de las prioridades será la reducción de la mora quirúrgica, mediante el apoyo temporal de los servicios privados. Esta medida permitiría a las unidades asistenciales públicas fortalecer su capacidad de atención en el área quirúrgica. Midence agregó que, de forma paralela, se trabaja en la aprobación de un instrumento jurídico, actualmente en una comisión de dictamen, como un fideicomiso que permita garantizar el abastecimiento de medicamentos, insumos quirúrgicos y otros materiales esenciales en los centros asistenciales. "Nos basaremos en una Secretaría de Salud enfocada en una atención primaria resolutiva, donde más del 90 % de los problemas se resuelvan en la comunidad. Lograremos acercar los servicios de salud no solo en cantidad y cobertura institucional, sino también en calidez y calidad", enfatizó. De acuerdo con el viceministro, quien cuenta con un posgrado en salud pública y una maestría en enfermedades infecciosas orientada a VIH, el objetivo es transformar el sistema de salud en un sector más amigable, intersectorial y contextualizado a las necesidades actuales de la población.

