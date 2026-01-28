¿Qué funcionarios oficializó Nasry Asfura en su gabinete este 28 de enero?

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura siguió oficializando funcionarios este 28 de enero, pero aún no completa su gabinete de gobierno, el cual estará conformado por 78 dependencias. Se prevé que los nombramientos continúen dándose esta semana e iniciar febrero con el gabinete listo.

¿Quiénes fueron los burócratas oficializados hasta el mediodía de este día? Fernando Puerto Castro dirigirá la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social mientras el exdiputado del Partido Nacional, Daniel Discua, será el nuevo viceministro de la Secretaría de Trabajo en el área de Relaciones Laborales. A su vez, Julissa del Carmen Martínez como viceministra de esta Secretaría, pero en el departamento de Empleo. Evelyn Bautista Guevara, exdirectora del Programa Umbral de la Cuenta del Milenio en el país, fue juramentada como vicecanciller de la República. En tanto, María Fernanda Andino estará como directora de la ONCAE, dependencia adscrita a la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.