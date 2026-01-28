¿Qué funcionarios oficializó Nasry Asfura en su gabinete este 28 de enero?

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura siguió oficializando funcionarios este 28 de enero, pero aún no completa su gabinete de gobierno, el cual estará conformado por 78 dependencias.
Se prevé que los nombramientos continúen dándose esta semana e iniciar febrero con el gabinete listo.
¿Quiénes fueron los burócratas oficializados hasta el mediodía de este día? Fernando Puerto Castro dirigirá la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social mientras el exdiputado del Partido Nacional, Daniel Discua, será el nuevo viceministro de la Secretaría de Trabajo en el área de Relaciones Laborales.
A su vez, Julissa del Carmen Martínez como viceministra de esta Secretaría, pero en el departamento de Empleo.
Evelyn Bautista Guevara, exdirectora del Programa Umbral de la Cuenta del Milenio en el país, fue juramentada como vicecanciller de la República.
En tanto, María Fernanda Andino estará como directora de la ONCAE, dependencia adscrita a la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Roberto Chang López será viceministro de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Lilian Rivera Ochoa viceministra de Crédito e Inversión Pública, Adalid García Gómez como gerente administrativo de Finanzas y Olga Irías Santos siendo la nueva secretaria general de Finanzas.
La abogada Fátima Juárez fue nombrada directora de los despachos de Redes Sociales, profesional del derecho que fungió como presidenta del Comité Central del Partido Nacional (CCPN) en enero del 2024 cuando salió David Chávez.
Otra noticia que se confirmó este día es que el presidente Nasry Asfura junto a sus designados y un grupo de trabajo se hará cargo de la Secretaría de Salud.