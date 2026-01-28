  1. Inicio
Las primeras imágenes del presidente Nasry Asfura en la Casa Presidencial

El presidente hondureño Nasry Asfura ya se encuentra instalado en la Casa Presidencial, tras el traspaso de gobierno realizado este martes durante la ceremonia en el Congreso Nacional

  • Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 08:39
Las primeras imágenes del presidente Nasry Asfura en la Casa Presidencial
1 de 10

El presidente hondureño ya cuenta con fotografía oficial, la cual será utilizada en actos protocolares, comunicaciones institucionales y representaciones oficiales del Estado durante el nuevo período de gobierno. Aquí las primeras imágenes de Asfura en Casa Presidencial.

Foto: colaboración entre Valeria Hawit, Cinthia Casco y Dany Barrientos
Las primeras imágenes del presidente Nasry Asfura en la Casa Presidencial
2 de 10

La foto es resultado de una colaboración entre Valeria Hawit, Cinthia Casco y Dany Barrientos, quienes estuvieron a cargo de la producción fotográfica, luego de que el mandatario hondureño se instalara en la Casa Presidencial.

 Foto: colaboración entre Valeria Hawit, Cinthia Casco y Dany Barrientos
Las primeras imágenes del presidente Nasry Asfura en la Casa Presidencial
3 de 10

Asfura ha pregonado el lema “vamos a estar bien” desde su campaña política presidencial, misma con la que inicia su periodo presidencial 2026-2030.

 Foto: Cortesía
Las primeras imágenes del presidente Nasry Asfura en la Casa Presidencial
4 de 10

Con la mano en la Constitución de la República, Asfura hizo la promesa de ley de cumplir "la Constitución y las leyes, como lo dictan los sagrados mandamientos. Honduras, para servirte estamos".

 Foto: Cortesía
Las primeras imágenes del presidente Nasry Asfura en la Casa Presidencial
5 de 10

En una jornada que se extendió por varias horas, finalmente se realizaron los nombramientos de ministros, viceministros, directores y funcionarios de alto nivel en la Casa Presidencial.

 Foto: Cortesía
Las primeras imágenes del presidente Nasry Asfura en la Casa Presidencial
6 de 10

Gerardo Fajardo fue nombrado como secretario asesor financiero de Casa Presidencial.

 Foto: Cortesía
Las primeras imágenes del presidente Nasry Asfura en la Casa Presidencial
7 de 10

Nasry Asfura juramentó a la abogada Belkis Escobar como directora de Aeronáutica Civil.

 Foto: Cortesía
Las primeras imágenes del presidente Nasry Asfura en la Casa Presidencial
8 de 10

José Augusto Argueta como secretario de Comunicación y Estrategia de Casa Presidencial.

 Foto: Cortesía
Las primeras imágenes del presidente Nasry Asfura en la Casa Presidencial
9 de 10

Marco Tulio Abadie es juramentado como Director de la Administración Aduanera de Honduras.

 Foto: Cortesía
Las primeras imágenes del presidente Nasry Asfura en la Casa Presidencial
10 de 10

El analista e investigador Roberto Lagos fue juramentado como nuevo titular del Banco Central de Honduras (BCH).

 Foto: Cortesía
