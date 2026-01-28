Las primeras imágenes del presidente Nasry Asfura en la Casa Presidencial

El presidente hondureño ya cuenta con fotografía oficial, la cual será utilizada en actos protocolares, comunicaciones institucionales y representaciones oficiales del Estado durante el nuevo período de gobierno. Aquí las primeras imágenes de Asfura en Casa Presidencial.
La foto es resultado de una colaboración entre Valeria Hawit, Cinthia Casco y Dany Barrientos, quienes estuvieron a cargo de la producción fotográfica, luego de que el mandatario hondureño se instalara en la Casa Presidencial.
Asfura ha pregonado el lema “vamos a estar bien” desde su campaña política presidencial, misma con la que inicia su periodo presidencial 2026-2030.
Con la mano en la Constitución de la República, Asfura hizo la promesa de ley de cumplir "la Constitución y las leyes, como lo dictan los sagrados mandamientos. Honduras, para servirte estamos".
En una jornada que se extendió por varias horas, finalmente se realizaron los nombramientos de ministros, viceministros, directores y funcionarios de alto nivel en la Casa Presidencial.
Gerardo Fajardo fue nombrado como secretario asesor financiero de Casa Presidencial.
Nasry Asfura juramentó a la abogada Belkis Escobar como directora de Aeronáutica Civil.
José Augusto Argueta como secretario de Comunicación y Estrategia de Casa Presidencial.
Marco Tulio Abadie es juramentado como Director de la Administración Aduanera de Honduras.
El analista e investigador Roberto Lagos fue juramentado como nuevo titular del Banco Central de Honduras (BCH).