Diputado Jhosy Toscano: “Debemos renovar el Poder Legislativo con nuevas ideas"

Tegucigalpa, Honduras.- Le apuesta a la renovación legislativa, la modernización institucional y la ruptura de los viejos vicios de la política hondureña, por eso, el diputado del Partido Liberal, Jhosy Toscano, dice que busca la reelección como diputado del Congreso Nacional. En entrevista con EL HERALDO, el parlamentario detalló sus propuestas, evalúo el desempeño del Legislativo de la actual gestión del Congreso Nacional y calificó el liderazgo dentro de su partido frente al Consejo Nacional Electoral (CNE) a días de los comicios. También habló del candidato ideal para ocupar la presidencia del Poder Legislativo en el próximo gobierno 2026-2030. Esta fue su entrevista.

¿Qué propuestas impulsará de ser reelecto en como diputado del Congreso Nacional? Reformar la Ley orgánica del Congreso Nacional para que los diputados trabajen todos los días. Creación del primer instituto de formación digital y hacer más tecnológico el Instituto de Formación Profesional (Infop). Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Promover una iniciativa para modificar los requisitos para poder optar a un cargo de elección popular para que solo personas que tengan estudios en tesis de grado o postgrado puedan participar y llegar al Congreso Nacional.

¿Que lo motivó a buscar la reelección en el Poder Legislativo? Honduras jamás saldrá adelante con un Congreso Nacional secuestrado por la clase política tradicional, debemos renovar el Poder Legislativo con ideas nuevas y diputados comprometidos con el país.

¿Cumplió Jhosy Toscano con la misión encomendada como diputado del Congreso Nacional? Cumplí mi rol como diputado opositor en el actual Congreso Nacional, defendí mi país con dignidad sin venderme a las mieles del poder, porque primero es Honduras y después los intereses personales y partidarios.

Es urgente derogar o reformar la Ley Orgánica ya que con la actual los diputados no están obligados a trabajar y la concentración del poder no permite que se pueda ejercer la función legislativa y es algo que no solo fue un problema en este Congreso, sino en todos los anteriores.

¿Siendo el diputado más cercano al candidato de su partido, figura como un potencial presidente del CN en caso de lograr la victoria electoral? Mi trabajo está enfocado en que Salvador Nasralla gane la presidencia, el partido liberal volverá al poder de la nación y haremos las transformaciones soñadas para desarrollar nuestro país. Con la ayuda del voto masivo seré diputado y mi compromiso es con la agenda de desarrollo del país, este no es momento de intereses personales, primero debemos rescatar nuestro país y asegurarnos de cumplir la agenda de desarrollo que tiene nuestro candidato.

¿Quién sería un buen candidato para dirigir el Congreso? El nuevo presidente del Congreso Nacional deber ser un hombre o una mujer comprometido con la agenda de desarrollo y bienestar para Honduras. Una persona que ame más nuestro país más que sus intereses partidarios o personales, con capacidad de diálogo y experiencia administrativa para que pueda empujar una agenda en bienestar de las mayorías y logré los consensos necesarios para impulsar proyectos de país.

¿Cómo calificaría el liderazgo de Ana Paola Hall en el Consejo Nacional Electoral? El liderazgo de la doctoral Ana Paola Hall es fundamental para traer calma a la población y darle la seguridad de un proceso electoral seguro y transparente en un ambiente altamente polarizado.