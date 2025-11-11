Desde Cortés se impulsará la victoria de Salvador Nasralla, asegura Wenceslao Lara

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Liberal Wenceslao Lara, quien aspira a un nuevo periodo en el Congreso Nacional, aseguró que el departamento de Cortés será el motor que impulse la victoria de Salvador Nasralla en las elecciones generales del 30 de noviembre.
En entrevista con Hablemos de Política, que se transmitirá hoy a las 6:00 p.m., el diputado liberal afirmó que la fuerza electoral de la zona norte del país definirá la contienda electoral.
"Aquí vamos a convertir a Salvador Nasralla en presidente de Honduras", expresó Lara, quien señaló que las bases del Partido Liberal y los seguidores del movimiento "Nasrallista" están trabajando no solo para asegurar la victoria de su candidato, sino de los alcaldes y diputados de Cortés.
Lara confía en que la fórmula Nasralla–Partido Liberal garantizará una victoria contundente. “Aquí estoy seguro que vamos a ganar la presidencia de la República y vamos a sacar no menos de 13 diputados liberales para el Congreso Nacional”, aseguró.
Lara participará esta tarde en el programa Hablemos de Política, donde abordará su visión sobre Honduras, los retos del Congreso y su apuesta por la descentralización del presupuesto como mecanismo para impulsar el desarrollo local.
Wenceslao Lara nació en San Pedro Sula y creció en Puerto Cortés, proviene de una familia con tradición liberal y espíritu de servicio público.
Es licenciado en Administración Aduanera, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con estudios en Comercio Internacional y experiencia como empresario en el rubro aduanero y de servicios.
Su vínculo con la política nació en su hogar, donde la sede del Partido Liberal funcionaba en los años sesenta. Compartió que su padre, exalcalde porteño, inculcó a sus hijos el valor del servicio. “Nos enseñó que la política es la mejor forma de servir a la gente”, recordó.
Lara ha sido diputado en dos ocasiones y considera este cargo un “altísimo honor”. Afirma que ha procurado mantener una gestión responsable y enfocada en la defensa del Estado de derecho, la democracia y los intereses del pueblo hondureño.
Entre sus principales planteamientos, el diputado liberal enfatiza la necesidad de descentralizar el presupuesto nacional, permitiendo que los gobiernos locales manejen directamente los recursos para obras prioritarias.
Lara confía en que el liderazgo de Nasralla, junto con una bancada liberal fortalecida, permitirá impulsar reformas económicas, sociales y políticas que mejoren la calidad de vida de los hondureños.
La entrevista completa con el diputado y candidato Wenceslao Lara se transmitirá este martes 11 de noviembre a las 6:00 p.m. en el programa Hablemos de Política a través de Diario LA PRENSA, El Heraldo y GOTV.