Roberto Pineda Chacón, el candidato que quiere legislar por el reciclaje en el Valle de Sula desde el CN

San Pedro Sula, Honduras.- El exalcalde de Santa Cruz de Yojoa y actual candidato a diputado por el departamento de Cortés, Roberto Pineda Chacón, presentará este jueves 30 de octubre sus principales propuestas legislativas en el programa Hablemos de Política de Diario EL HERALDO.
Durante la entrevista, el aspirante liberal detallará los proyectos con los que busca generar empleo, mejorar la gestión de la basura en el valle de Sula y fortalecer el desarrollo local.
“Quiero llegar a través de la Secretaría de Ambiente a crear un fondo para hacer una planta de reciclaje de basura”, adelantó el candidato, al explicar que su propuesta busca generar energía limpia y reducir la contaminación en el Valle de Sula.
Pineda Chacón enfatizó que su prioridad será legislar con un enfoque social, apoyando a los sectores productivos y población más vulnerables. Propone fortalecer el acompañamiento técnico a los agricultores, mejorar el acceso a maquinaria y abrir mercados seguros para sus cosechas.
Otra de sus iniciativas está orientada a la juventud. Pineda plantea la creación de centros deportivos piloto en comunidades consideradas de riesgo, con entrenadores y becas para fomentar la educación, el talento y la prevención de la violencia.
También fue enfático al cuestionar el papel del Congreso Nacional y el desempeño de los actuales diputados de Cortés. Manifestó su inconformidad con el estancamiento legislativo y con la conducción del titular del Congreso, Luis Redondo, a quien señaló por falta de responsabilidad en la gestión parlamentaria.
“En otro país estuviera preso. Creo que es falta de responsabilidad, el Congreso debe ser el lugar donde se legisla independientemente del color político, porque lo que se quiere es el beneficio de Honduras”, expresó el candidato liberal, al considerar que el Legislativo ha perdido su propósito de trabajar por el pueblo.
Además, aseguró que su experiencia como alcalde durante doce años le ha permitido conocer de cerca las necesidades reales de la población. Recordó obras impulsadas durante su gestión, como la creación de la estación de bomberos, una sala de maternidad y la construcción de escuelas.
Durante la conversación, el candidato también abordó la situación política del país y el papel del Partido Liberal, al que considera está en proceso de renovación, destacando el liderazgo de figuras como Salvador Nasralla y Roberto Contreras.
No se pierda la entrevista completa con Roberto Pineda Chacón este jueves 30 de octubre a las 6:00 p.m. en Hablemos de Política, transmitido por Diario El Heraldo, La Prensa y GOTV.