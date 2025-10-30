Roberto Pineda Chacón, el candidato que quiere legislar por el reciclaje en el Valle de Sula desde el CN

San Pedro Sula, Honduras.- El exalcalde de Santa Cruz de Yojoa y actual candidato a diputado por el departamento de Cortés, Roberto Pineda Chacón, presentará este jueves 30 de octubre sus principales propuestas legislativas en el programa Hablemos de Política de Diario EL HERALDO.

Durante la entrevista, el aspirante liberal detallará los proyectos con los que busca generar empleo, mejorar la gestión de la basura en el valle de Sula y fortalecer el desarrollo local.

“Quiero llegar a través de la Secretaría de Ambiente a crear un fondo para hacer una planta de reciclaje de basura”, adelantó el candidato, al explicar que su propuesta busca generar energía limpia y reducir la contaminación en el Valle de Sula.

Pineda Chacón enfatizó que su prioridad será legislar con un enfoque social, apoyando a los sectores productivos y población más vulnerables. Propone fortalecer el acompañamiento técnico a los agricultores, mejorar el acceso a maquinaria y abrir mercados seguros para sus cosechas.

Otra de sus iniciativas está orientada a la juventud. Pineda plantea la creación de centros deportivos piloto en comunidades consideradas de riesgo, con entrenadores y becas para fomentar la educación, el talento y la prevención de la violencia.