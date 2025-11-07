Seham Morales: “Es tiempo de que los jóvenes sean protagonistas de las decisiones del país”

Tegucigalpa, Honduras.- En el marco de una coyuntura marcada por la polarización política y las emergencias nacionales que afectan a Honduras, la candidata a diputada por el Partido Nacional, Seham Morales, hizo un llamado a la juventud a participar activamente en la construcción de un país distinto. Durante su conversación en el programa Hablemos de Política, transmitido por EL HERALDO, Morales subrayó que los jóvenes deben dejar de ser espectadores y convertirse en protagonistas de las decisiones nacionales. La aspirante por el departamento de Francisco Morazán afirmó que su incursión en la política responde al deseo de transformar las condiciones económicas y sociales del país mediante propuestas concretas. “Soy una hondureña que ama su país y creo que este es el momento para que nuestras ideas y sueños de ver un país diferente se hagan realidad”, expresó Morales, quien aseguró que la participación ciudadana es clave para un cambio verdadero.

Llamado a la juventud

Morales consideró que la política no debe ser un espacio exclusivo de las élites, sino una plataforma para que todos los sectores, especialmente los jóvenes, aporten a la solución de los problemas nacionales. Su mensaje fue enfático: la juventud no puede limitarse a criticar desde la distancia. "Normalmente nos ha tocado solamente observar y criticar, pero ya no es el tiempo; es el tiempo de ser protagonistas de las decisiones de nuestro país", sostuvo. Para la candidata nacionalista, la próxima generación tiene la responsabilidad de encaminar a Honduras hacia un futuro más equitativo, mediante su participación directa en los procesos democráticos y la toma de decisiones.

Propuestas para el desarrollo

Durante la entrevista, Morales destacó la necesidad de políticas públicas que impulsen el empleo juvenil y fortalezcan la economía nacional. Consideró que el desempleo y la falta de oportunidades son factores que alimentan la migración y el desencanto social. Aseguró que promoverá iniciativas que incentiven la inversión local, apoyen el emprendimiento y fomenten la capacitación técnica de los jóvenes.

Según Morales, solo con una base económica sólida es posible garantizar un país con bienestar y estabilidad. “Si nosotros nos involucramos, estoy segura de que vamos a cambiar muchas situaciones que hoy en día los hondureños enfrentamos, sobre todo en el tema de la economía y el desempleo”, afirmó.

Unidad en tiempos difíciles

Morales también reflexionó sobre la necesidad de recuperar el sentido de comunidad y solidaridad entre los hondureños, especialmente en momentos de crisis, como las recientes emergencias por lluvias que han afectado a distintos departamentos del país. Destacó que las diferencias políticas o ideológicas no deben impedir que el país trabaje unido para superar los desafíos comunes. “Todos los hondureños, indistintamente de nuestra ideología, perdemos un poco cuando hay crisis; debemos recordar que somos una misma familia”, comentó. Para Morales, esta visión de unidad debe extenderse a todos los espacios del quehacer nacional, desde las instituciones hasta las comunidades.

Compromiso con el futuro