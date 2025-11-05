Gustavo Solórzano: "Tenemos una nueva oportunidad de salir a votar"

Tegucigalpa, Honduras.- A 24 días de los comicios generales, el electorado debe salir a cumplir con su derecho y deber constitucional de manera masiva y votar razonadamente. En entrevista a Hablemos de Política, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, mencionó que "creo que va a haber una participación masiva de la población y yo los invito y asumamos nuestra responsabilidad y nuestra culpa. Si hemos tenido culpa en la manera como hemos venido siendo gobernados por décadas, hoy tenemos una nueva oportunidad de venir y salir a votar". "Elijamos bien, elijan un buen Congreso Nacional, hagan con razonamiento las marcas. Voten por aquellas personas que ustedes consideren que pueden en realidad ir a trabajar al Congreso sin estar sometidos a un poder político de un partido; voten por aquellas personas que tengan buenas ideas, que tengan más sentimientos ciudadanos que sentimientos políticos que en realidad quieran llegar a servir a la población y no servirse de lo que es el estado y de la población", enfatizó. El entrevistado con un ejemplar de la Constitución de la República en mano también se refirió a la eventual extensión del estado de excepción previo a la justa democrática del último domingo de este mes y aseguró que lo peor para la población sería continuar con la restricción de garantías.

Un total de 1,920 observadores electorales fueron inscritos de parte del CAH ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), siendo la segunda organización con la mayor cantidad de veedores, informó. Estas fueron las respuestas a las preguntas planteadas a Solórzano, quien también funge como gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). ¿Cree usted que en el país se está impartiendo justicia o solo se actúa selectivamente? Nuestras instituciones pasan por un deterioro muy grande. Uno cuando estudia la carrera de Derecho, lo primero que se nos enseña a nosotros es que los poderes del Estado son independientes y también los órganos derivados de la Constitución tienen que guardar independencia y autonomía. Pero lamentablemente, y no lo voy a decir de este gobierno, lo digo también de gobiernos anteriores, lo único que pareciera hoy en día de que como aquel gobierno lo hizo, yo también lo tengo que hacer, hemos tratado de adoptar toda la institucionalidad. Lo primero que nos enseñan a nosotros en las clases de derecho, cuando empezamos a estudiar la teoría general del Estado es que debe existir un control de pesos y contrapesos, lo cual hoy aquí todo depende de las personas que se creen dueñas de nuestro país de determinar qué es lo justo o qué es lo injusto, a quiénes les aplicamos o no les aplicamos justicia. Respondiendo puntualmente a la pregunta, después de hacer énfasis o ese preámbulo, puedo decir que hoy en día la justicia en nuestro país derivado de lo que ha ocurrido en los últimos años es una justicia selectiva. ¿Por qué no hay celeridad ni efectividad de los órganos que imparten justicia en ciertos casos? El problema es que lamentablemente en nuestra cabeza se nos ha dado el tema de que si alguien violenta la ley o alguien violenta la Constitución, nosotros también lo podemos hacer. Ante todo ese tipo de cosas, lo que pasa es que para que haya celeridad en las cosas, pues me debo de volver amigo de algunas de las personas que de repente son los que tienen que resolver. Y eso yo lo veo porque recibo las denuncias como presidente del Colegio de Abogados de muchos profesionales del Derecho que hoy en día han tenido que buscar procuradores o personas que les ayuden a presentar las cosas porque por temas políticos a veces hasta le retrasan sus asuntos.