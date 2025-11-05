Empresa rechaza adjudicación del CNE para transporte de material electoral

Tegucigalpa, Honduras.- Unión Latin Cargo S.A., la única empresa que había presentado oferta para contrato de transporte de maletas electorales, rechazó este miércoles de manera definitiva el proceso de adjudicación del Consejo Nacional Electoral (CNE), por incumplimiento de acuerdo y solicitudes presentadas. La adjudicación, correspondiente al proceso CNE-PEG-UCCE-026-2025, fue oficializada ayer mediante la Certificación No. 2416-2025-2025, emitida el 3 de noviembre de 2025 por la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales (UCCE). Sin embargo, la empresa señaló que no se pudo llegar a un acuerdo respecto a solicitudes previamente presentadas, por lo que decidió no participar en el proceso de adjudicación.

La representante legal de Unión Latin Cargo, María Lourdez Lagoz Rodríguez, destacó que la decisión busca mantener la honorabilidad y credibilidad de la empresa, que cuenta con más de 30 años de experiencia en el país. Entre las razones expuestas por su rechazo, la empresa mencionó que la publicación de la oferta debió realizarse el 30 de septiembre, pero se retrasó hasta el 4 de octubre, coincidiendo con la "Semana Morazánica", feriado nacional que afectó la planificación del proceso. Explicaron que, conforme al artículo 91 de la Ley de Contratación del Estado, se solicitó un pago parcial de al menos el 50% del valor total del contrato al momento de la firma, quedando el saldo pendiente para ser cancelado tras la finalización del servicio y la entrega del material electoral a sus puntos de destino, un requisito que no es negociable para la empresa representada.