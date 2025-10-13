CNE recibe solo una sola oferta para servicio del transporte electoral

Tegucigalpa, Honduras.- A menos de dos meses de las elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) solo recibió una oferta para el millonario contrato del transporte de maletas electorales en todo el país.
El proceso corresponde al procedimiento especial denominado Servicio de Transporte Pesado para la Distribución y Retorno de las Maletas Electorales, Kits Tecnológicos y Otros Materiales Electorales Esenciales para las Elecciones Generales 2025.
El CNE llevó a cabo el acto de recepción y apertura de ofertas correspondiente al procedimiento especial denominado Servicio de Transporte Pesado para la Distribución y Retorno de las Maletas Electorales, Kits Tecnológicos y Otros Materiales Electorales Esenciales para las Elecciones Generales 2025.
La única empresa participante fue la Compañía Aduanera y Naviera Unión Latin Cargo S.A., que presentó su propuesta para encargarse del servicio logístico requerido dentro del proceso electoral.
La única oferta pasará a un proceso de análisis por una comisión del CNE, la cual emitirá un informe sobre si la licitación será o no adjudicada a la empresa oferente.
El órgano electoral mantiene una deuda cercana a los 65 millones de lempiras con la empresa que brindó el servicio de transporte durante las elecciones primarias, por lo que no participó en el nuevo proceso de contratación.
El CNE y los transportistas lograron un acuerdo provisional durante el fin de semana, brindando un compás de tiempo para esperar la publicación del dictamen legal para autorizar el millonario desembolso.