CNE recibe solo una sola oferta para servicio del transporte electoral

Tegucigalpa, Honduras.- A menos de dos meses de las elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) solo recibió una oferta para el millonario contrato del transporte de maletas electorales en todo el país.

El proceso corresponde al procedimiento especial denominado Servicio de Transporte Pesado para la Distribución y Retorno de las Maletas Electorales, Kits Tecnológicos y Otros Materiales Electorales Esenciales para las Elecciones Generales 2025.

El CNE llevó a cabo el acto de recepción y apertura de ofertas correspondiente al procedimiento especial denominado Servicio de Transporte Pesado para la Distribución y Retorno de las Maletas Electorales, Kits Tecnológicos y Otros Materiales Electorales Esenciales para las Elecciones Generales 2025.

La única empresa participante fue la Compañía Aduanera y Naviera Unión Latin Cargo S.A., que presentó su propuesta para encargarse del servicio logístico requerido dentro del proceso electoral.

La única oferta pasará a un proceso de análisis por una comisión del CNE, la cual emitirá un informe sobre si la licitación será o no adjudicada a la empresa oferente.