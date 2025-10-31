Germán Lobo, el exconsejero del CNE que busca trasladar su experiencia al Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- A tan solo días de las elecciones generales, el espacio Hablemos de Política abre nuevamente sus micrófonos para conocer a los protagonistas que buscan un escaño en el próximo Congreso Nacional. En esta ocasión, la conversación llega desde la capital hondureña con Germán Lobo, abogado, exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) y ahora candidato a diputado por el Partido Liberal. Lobo, quien desempeñó un papel clave en la organización de los comicios pasados, asegura que su paso por el CNE le permitió comprender de cerca los desafíos del sistema democrático hondureño.

Con esa experiencia como base, ahora busca trasladar sus conocimientos al Poder Legislativo, donde considera que pueden impulsarse reformas que fortalezcan la institucionalidad y devuelvan la confianza a la ciudadanía. Durante su intervención en el programa, el aspirante liberal hablará sobre su trayectoria en el servicio público y las razones que lo motivan a participar en esta contienda. Su visión parte de un principio claro: la necesidad de transformar la política desde el respeto a la ley y la transparencia.