Germán Lobo, el exconsejero del CNE que busca trasladar su experiencia al Congreso Nacional

Germán Lobo, exconsejero del CNE y candidato liberal, hablará sobre cómo su experiencia en el órgano electoral impulsa su aspiración al Congreso Nacional

  • 31 de octubre de 2025 a las 10:57
Germán Lobo, el exconsejero del CNE que busca trasladar su experiencia al Congreso Nacional

Germán Lobo, candidato a diputado por el Partido Liberal, aparecerá en la casilla 82. Asegura que legislará a favor del pueblo.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- A tan solo días de las elecciones generales, el espacio Hablemos de Política abre nuevamente sus micrófonos para conocer a los protagonistas que buscan un escaño en el próximo Congreso Nacional.

En esta ocasión, la conversación llega desde la capital hondureña con Germán Lobo, abogado, exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) y ahora candidato a diputado por el Partido Liberal.

Lobo, quien desempeñó un papel clave en la organización de los comicios pasados, asegura que su paso por el CNE le permitió comprender de cerca los desafíos del sistema democrático hondureño.

“Han convertido en un circo al Congreso Nacional”, Lobo precandidato a diputado liberal

Con esa experiencia como base, ahora busca trasladar sus conocimientos al Poder Legislativo, donde considera que pueden impulsarse reformas que fortalezcan la institucionalidad y devuelvan la confianza a la ciudadanía.

Durante su intervención en el programa, el aspirante liberal hablará sobre su trayectoria en el servicio público y las razones que lo motivan a participar en esta contienda. Su visión parte de un principio claro: la necesidad de transformar la política desde el respeto a la ley y la transparencia.

Salvador Nasralla, de “outsider” a precandidato liberal: “La tercera es la vencida”

La entrevista completa con Germán Lobo estará disponible en el programa Hablemos de Política, un espacio del Grupo OPSA que, en vísperas de los comicios, busca acercar las propuestas y perfiles de los candidatos a la ciudadanía hondureña.

Sintoniza la entrevista completa este 31 de octubre a las 6:00 p:m en el programa Hablemos de Política, transmitido por EL HERALDO, La Prensa y GOTV.

Etiqueta de transparencia:Artículo elaborado con inteligencia artificial a partir de la transcripción de la entrevista en el programa Hablemos de Política. El contenido fue supervisado y aprobado por un periodista y un editor.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
