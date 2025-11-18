Carlos Umaña denuncia opacidad en el Congreso y propone reformas claves

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado y candidato por el Partido Liberal, Carlos Umaña, será el invitado en la próxima edición de Hablemos de Política, el espacio de entrevistas transmitido por El Heraldo, La Prensa y GoTV.

El doctor Umaña hablará de su trayectoria profesional en medicina, su liderazgo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y su paso por la gestión hospitalaria, aspectos que, afirma, fundamentan su vocación pública.

Durante la conversación, el legislador comentará sobre sus iniciativas de ley, especialmente relacionadas con salud y transparencia, de las que la mayoría fueron engavetadas deliberadamente para mantener prácticas de opacidad y compras directas.

El candidato liberal advierte que estas decisiones tienen consecuencias más amplias sobre la institucionalidad del país, pues afectan la independencia de los poderes del Estado, la transparencia pública y la confianza ciudadana de cara a las próximas elecciones del 30 de noviembre.