Germán Lobo, candidato a diputado por el PL: “Los partidos políticos ya no deben manejar las JRV”

Tegucigalpa, Honduras.- A las puertas de las elecciones generales del 30 de noviembre, el abogado y exconsejero del Consejo Nacional Electoral, Germán Lobo, hoy candidato a diputado por el Partido Liberal, propone una reforma de fondo al sistema electoral hondureño. Su principal planteamiento es que las juntas receptoras de voto sean administradas directamente por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y no por los partidos políticos.
En entrevista con Daniela Zepeda en el programa Hablemos de Política, transmitido por El Heraldo, La Prensa y GOTV, Lobo aseguró que “el país necesita órganos electorales que defiendan la voluntad soberana depositada en las urnas, no los intereses partidarios”.
El aspirante explicó que esta reforma busca garantizar procesos electorales más transparentes y confiables, evitando los conflictos y la desconfianza que históricamente han marcado las elecciones en el país.
“Para mí ser candidato es ponerme ante el escrutinio de la opinión pública con una hoja limpia”, expresó, convencido de que la transparencia debe ser el eje de la nueva clase política que llegue al Congreso Nacional.
Reformas para rescatar la democracia
Lobo, quien formó parte del CNE durante las elecciones de 2021, considera urgente fortalecer la institucionalidad electoral a través de cambios legislativos que blinden la democracia hondureña.
Entre sus propuestas destaca la prohibición de que funcionarios activos de los ministerios de Defensa y Seguridad participen en procesos electorales, con el objetivo de evitar la influencia política en las Fuerzas Armadas.
Asimismo, propone reformas a la Constitución y a la Ley Electoral para garantizar que los consejeros del CNE actúen con independencia y no como representantes de partidos. “Ya no podemos permitir que los consejeros se autodenominen defensores de una determinada bandera política”, advirtió.
Su visión, sostiene, es producto de la experiencia institucional que vivió desde dentro del órgano electoral. “Debido a la experiencia que hemos vivido con este actual Congreso Nacional de la República, que nos ha dejado en vergüenza nacional e internacional, que nos lo convirtieron en un circo y prácticamente una ventanilla de trámite del actual gobierno”, señaló.
Una candidatura basada en transparencia
El candidato liberal explicó que su propuesta política se apoya en la ética y el servicio público, valores que, a su juicio, deben recuperarse en la política hondureña.
“Somos transparentes, tenemos una vida muy transparente, sabemos de dónde venimos, no olvidamos de dónde venimos, la vida nos ha dado la oportunidad de lograr crecer”, afirmó.
Lobo dijo aspirar a representar a los ciudadanos de Francisco Morazán desde una plataforma de honestidad, con propuestas orientadas al desarrollo y la recuperación de la confianza institucional.
“Creo que tenemos que ir cambiando esta forma de hacer política, de ir escogiendo a los menos malos, porque escogiendo los menos malos no estamos haciendo nada”, sostuvo, subrayando que el país necesita líderes con vocación de servicio, no de poder.
“Recuperando la institucionalidad del Congreso Nacional podríamos generar credibilidad jurídica en el país y fortalecer el Estado de derecho”, explicó, al asegurar que un marco legal confiable es clave para atraer inversión nacional e internacional.
Lobo insistió en que la economía hondureña solo se recuperará si se crean condiciones adecuadas: infraestructura, energía estable y mano de obra calificada. “Si logramos eso, generaremos más empleo y mejoraremos la economía familiar que está totalmente golpeada”, agregó.
Al cierre del programa, Lobo hizo un llamado a los hondureños a ejercer su voto con responsabilidad y vigilancia ciudadana. En su opinión, la transparencia del proceso depende también del involucramiento activo de la población.
“Empoderémonos de este proceso porque es nuestro, y no nos conformemos con el simple hecho de ir a ejercer el sufragio. Seamos testigos y exijamos que los miembros de la junta rectora de voto cumplan con su deber de respetar la voluntad soberana”, expresó.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Artículo elaborado con inteligencia artificial a partir de la transcripción de la entrevista en el programa Hablemos de Política. El contenido fue supervisado y aprobado por un periodista y un editor.