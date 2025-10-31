Germán Lobo, candidato a diputado por el PL: “Los partidos políticos ya no deben manejar las JRV”

Tegucigalpa, Honduras.- A las puertas de las elecciones generales del 30 de noviembre, el abogado y exconsejero del Consejo Nacional Electoral, Germán Lobo, hoy candidato a diputado por el Partido Liberal, propone una reforma de fondo al sistema electoral hondureño. Su principal planteamiento es que las juntas receptoras de voto sean administradas directamente por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y no por los partidos políticos. En entrevista con Daniela Zepeda en el programa Hablemos de Política, transmitido por El Heraldo, La Prensa y GOTV, Lobo aseguró que “el país necesita órganos electorales que defiendan la voluntad soberana depositada en las urnas, no los intereses partidarios”. El aspirante explicó que esta reforma busca garantizar procesos electorales más transparentes y confiables, evitando los conflictos y la desconfianza que históricamente han marcado las elecciones en el país. “Para mí ser candidato es ponerme ante el escrutinio de la opinión pública con una hoja limpia”, expresó, convencido de que la transparencia debe ser el eje de la nueva clase política que llegue al Congreso Nacional.

Reformas para rescatar la democracia

Lobo, quien formó parte del CNE durante las elecciones de 2021, considera urgente fortalecer la institucionalidad electoral a través de cambios legislativos que blinden la democracia hondureña. Entre sus propuestas destaca la prohibición de que funcionarios activos de los ministerios de Defensa y Seguridad participen en procesos electorales, con el objetivo de evitar la influencia política en las Fuerzas Armadas. Asimismo, propone reformas a la Constitución y a la Ley Electoral para garantizar que los consejeros del CNE actúen con independencia y no como representantes de partidos. "Ya no podemos permitir que los consejeros se autodenominen defensores de una determinada bandera política", advirtió. Su visión, sostiene, es producto de la experiencia institucional que vivió desde dentro del órgano electoral. "Debido a la experiencia que hemos vivido con este actual Congreso Nacional de la República, que nos ha dejado en vergüenza nacional e internacional, que nos lo convirtieron en un circo y prácticamente una ventanilla de trámite del actual gobierno", señaló.

Una candidatura basada en transparencia