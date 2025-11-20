Saavedra: "No podemos alejarnos de la inversión privada, necesitamos mandar un mensaje al mundo"

Sobre ese presente y el futuro del Partido Liberal , dialogamos con uno de los máximos líderes de ese instituto político, el abogado y diputado del Congreso Nacional (CN), por el departamento de Valle, Alfredo Saavedra.

Las elecciones internas de marzo recién pasado, la llegada de Salvador Nasralla y la mirada lozana de cientos de miles de votantes primerizos le han dado nuevos aires al partido de la enseña rojo, blanco, rojo.

Tegucigalpa, Honduras.- Después de 16 años alejado del poder político, el Partido Liberal de Honduras perdió miles de adeptos en ese ínterin; seguidores que le dieron por muchas décadas de gloria se alejaron de sus filas los acontecimientos dentro de esa institución.

Salvador Nasralla es la persona que necesitaba y necesita Honduras, no solo el Partido Liberal. Evidentemente, ha venido a dinamizar al partido, a darle esa alegría, esa determinación que habíamos perdido en el Partido Liberal; Nasralla es la persona que necesita Honduras por muchas razones.

¿Es Salvador Nasralla la figura política que necesitaba el liberalismo para tomar las riendas de la presidencia de la República?

Es un partido que hoy por hoy está listo para ganar las próximas elecciones generales, el próximo 30 de noviembre.

No tengo la menor duda, al contrario, tengo la certeza que el Partido Liberal ha recuperado la memoria de un partido grande, de un partido de historia, no histórico, de historia, de grandes luchas y de grandes conquistas sociales.

Después de 16 años de haber dejado la presidencia de la República, ¿está listo el Partido Liberal para regresar al poder?

En materia de cargos, la prioridad de Honduras es que el Partido Liberal gane la presidencia de la República, que gane mayoritariamente el Congreso, es decir, que tenga el mayor número de diputados y que gane la mayor parte de las alcaldías, para reorientar lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos.

Y referente a los cargos de elección popular, ¿cuál es la prioridad del Partido Liberal, ganar la presidencia, el Congreso Nacional o tener mayoría en las alcaldías?

La prioridad del partido es seguir acercándose a la gente, a la ciudadanía en general, indistintamente de partidos políticos. Lo hemos hablado con el ingeniero Salvador Nasrralla: esta no es una lucha en esta elección de partidos; es una lucha por Honduras, y él debe continuar acercándose a la ciudadanía, al pueblo hondureño, sin esos matices de colores políticos, es decir, sin que sea un tema meramente partidario, sino, un tema de país

En Honduras hay hartazgo de muchos temas: la corrupción, la impunidad, esas luchas ideológicas que en nada benefician a un país. En el mundo, las luchas ideológicas, lo que dejan es confrontación, división y mucha pobreza, y Salvador está claro que no debe continuar en esa línea.

El Partido Liberal de Honduras lo ha demostrado; evidentemente, tenemos 16 años de no estar en el poder, pero demostró que es más cercano a la gente y que es un partido de las grandes transformaciones. Necesitamos recuperar ese sitial, ese reconocimiento que el pueblo hondureño nos daba.

Hoy por hoy, ganar la presidencia de la República, ganar el Congreso mayoritariamente con los diputados y las alcaldías, es un tema de prioridad nacional y, desde luego, de prioridad partidaria.

En las elecciones internas, el Partido Liberal tuvo un marcado aumento en la carga electoral, en comparación a las elecciones pasadas ¿Cree que esa es una señal para un triunfo liberal?

Sí, efectivamente, fueron elecciones internas donde hubo mucha alegría, mucha motivación y, sobre todo: el liberalismo sintió la oportunidad, sintió que el partido estaba recuperando la memoria de partido grande, y Salvador es muy cercano a todos los sectores, pero particularmente al sector de la juventud, al sector independiente que nos hacía falta.

No podemos engañarnos solos. El Partido Liberal no estaba ofertando electoralmente ninguna posibilidad que pudiese entusiasmar a esos sectores a los cuales me refiero, que Salvador sí los motiva, si los compromete, y hoy por hoy hay un empoderamiento en el Partido Liberal mucho más fuerte de lo que se imaginan. Estamos listos para ganar.

El Partido Liberal no es una moda, y eso lo digo con la convicción, con la fuerza y la contundencia que me caracteriza: El Partido Liberal es convicción, es amor, es identidad. Cuando me preguntaban que si el Partido Liberal estaba muerto, les decía: están equivocados; es cuestión de tiempo, es cuestión de oportunidad y ahora es la oportunidad de volver al poder de la nación.

Con la llegada de Nasralla al Partido Liberal surgió el rumor de un cierto divisionismo en el partido, ¿está la cúpula del Partido Liberal graníticamente unida a la campaña Salvador Nasralla?

Mayoritariamente unida. Lo que no ha existido en el Partido Liberal, y no va a existir nunca, porque nuestra esencia es así, es unanimidad. Aquí nadie manda a nadie, y eso nos distingue de otros partidos. No voy a cuestionar otros partidos; cada partido tiene su propia filosofía, pero en el Partido Liberal, hoy por hoy, hay unidad, desde la cúpula hasta la base.

Hay una motivación de la base hacia la cúpula, como en aquellos tiempos dorados en que el Partido Liberal, incluso, ganaba dos periodos consecutivos, y los ganaba contundentemente. Entonces, no hay unanimidad, porque la diversidad y la pluralidad de pensamientos en el Partido Liberal, ha sido una característica constante, por eso su servidor es liberal.

De acuerdo con su experiencia, ¿cómo cree que se conformarán el próximo Congreso Nacional, en cuanto a las fuerzas políticas y que es lo más recomendable?​​

Tiene que haber y tiene que desarrollarse ese concepto que constitucionalmente está reconocido: entre más integración haya de las distintas fuerzas, con responsabilidad, es una opción más recomendable y más conveniente para Honduras. Obviamente, en el Congreso —vea el día que se lo digo— va a haber mayoría de diputados del Partido Liberal, pero eso no significa que debamos imponer nuestra verdad sobre la verdad de otros.

Soy de las personas que piensa que el próximo gobierno debe ser un gobierno de integración, donde todos los actores políticos y todos los actores sociales tengamos una sola responsabilidad: sacar al país de esta situación compleja en la que estamos.

¿En qué aspectos fundamentales debería de priorizar el próximo gobierno?

Honduras tiene un nivel de desempleo como nunca había existido y ¿cómo se logra combatir el desempleo? Promoviendo la inversión pública y privada.

No podemos alejarnos de la inversión privada, porque es la fuente que genera mayoritariamente empleos. Lo que hay que tener son reglas claras, reglas que permitan al inversionista —pequeño, mediano o grande— respetar un estamento jurídico y a una autoridad pública, llámese gobierno, supervisando adecuadamente, pero con respeto.

Y el otro tema fundamental que yo veo, además del desempleo, es la inseguridad jurídica. Una cosa lleva a la otra. Necesitamos mandar un mensaje distinto al mundo, pero también a lo interno.

Hay personas que no quieren invertir. Se lo digo porque yo conozco y recorro Honduras. Hay personas que en este momento no quieren ni hacer mejoras en su casa, por darle un ejemplo pequeño. No quieren invertir.

Le dije que no iba a aprovechar este espacio para cuestionar directamente a este gobierno, pero evidentemente no han hecho las cosas bien. Pero es un tema que venimos heredando, porque la clase política hondureña y todos los sectores —también el sector privado, porque hay que decirlo, esa es mi lectura—hemos dejado de dialogar.

De salir electo, ¿cuáles son sus expectativas en materia legislativa para el próximo cuatrienio?

Tener la oportunidad de aportar un granito de arena para buscar esos consensos y esa unidad que se ha perdido en los últimos tiempos. La clase política, últimamente, ha perdido el talento de construir consensos y una sociedad, y sobre todo una clase política sin capacidad de construir consensos, le hace mucho daño al país.

El talento está de vacaciones ya días, y necesitamos recuperar ese talento y volvernos humildes para que construyamos una verdad por Honduras; no la verdad que uno quiere para uno mismo, sino, por Honduras. Lo he venido diciendo en todo el país, con todos los actores con los que me ha tocado compartir: Honduras necesita una etapa de reconciliación; eso no es impunidad; reconciliación significa que, a pesar de las diferencias, podamos seguir avanzando.

Hay un temor manifiesto de la ciudadanía en relación con un potencial fraude electoral, ¿cree que se pueda fraguar?

Voy a mi séptimo periodo como candidato a diputado, conozco un poco de este tema y puedo responderle contundentemente: voto masivo mata cualquier posibilidad de fraude.

No va a existir fraude porque no hay fuerza; la fuerza la tiene el pueblo hondureño y lo va a demostrar el próximo 30 de noviembre votando mayoritariamente.

Es la elección más concurrida que va a existir en la historia de Honduras, tómenme la palabra, porque así será; en el nombre de Dios, así será, porque así lo sentimos, así lo compartimos con los ciudadanos que están listos para ejercer el sufragio este 30 de noviembre.

¿Cuáles son las expectativas para los cuatro candidatos a diputados del Partido Liberal por el departamento de Valle, cómo le puede ir al Partido Liberal en Valle?

Vea el día, la hora y el lugar que se lo estoy diciendo: el Partido Liberal en Valle va a obtener dos diputaciones, es decir, va a recuperar una que en los últimos dos periodos lo hemos venido perdiendo.

Ayer me preguntaba un amigo: “¿Significa que si el Partido Liberal recupera un diputado más lo pierde tal partido?” Le dije: esa tarea no es mía; de eso no me encargo yo. Yo me voy a encargar, y me estoy encargando, de propiciar la mayor unidad posible en mi partido.

Al Partido Liberal, nos va a ir muy bien en el tema de diputados y la posibilidad es real. Creo que puedo afirmar que vamos a recuperar un segundo diputado. En mi partido todos somos importantes, y en elecciones internas jamás he agraviado a un contendor.

Cada vez que ganamos, ganó Honduras, ganó Valle, ganó Nacaome —digo yo, porque yo soy de Nacaome, en ese caso— ganamos todos. No deben existir ganadores ni perdedores: gana Honduras. Y yo lo que pudiese decirle a los simpatizantes y militantes del Partido Liberal de Honduras en todo el país y en el departamento de Valle es: hay que respetar a quienes no van a ser favorecidos con el voto; se trata de unidad, se trata de familia, se trata de Honduras.