Maribel Espinoza: Nasralla le ofreció la presidencia del Congreso a Cálix, pero antes de las primarias

"En mi presencia hablamos de la posibilidad de unir los tres movimientos. En ese contexto, efectivamente, el ingeniero Salvador Nasralla le ofreció al abogado Jorge Cálix la presidencia del Congreso, pero fue en el momento previo a las elecciones internas", dijo la parlamentaria.

La diputada recordó que la alianza no se concretó porque Jorge Cálix no lo quiso. "En ese momento, Nasralla le ofreció a Cálix que fuese diputado para que luchara por alcanzar la presidencia del Congreso".

"Después de las elecciones, el panorama es otro, porque Jorge Cálix no resultó electo como diputado, eso es un hecho, y es prudente una conversación entre todos. En mi caso particular, yo no he puesto ninguna condición ni he pedido nada", concluyó.

Las aseveraciones de Espinoza surgen después de que Cálix autorizara a Renato Álvarez, en el programa Frente a Frente, a revelar mensajes en los que Nasralla le propuso ocupar los "segundos mandos" en varias instituciones del Estado, una oferta que ha sido vista como insuficiente.

Como condición adicional, según Cálix, Nasralla le exige financiamiento sostenido para la campaña durante seis meses, de mayo a noviembre.