Partido Liberal recobra su fuerza electoral con Nasralla y sus alcaldes

El trabajo territorial se ha convertido en un pilar estratégico. Varios alcaldes liberales gobiernan municipios de alta carga electoral —<b>San Pedro Sula, con Roberto Contreras; Villanueva, con Walter Perdomo; El Progreso, con Alexander López; La Ceiba, con Bader Dip; Puerto Cortés, con María Luisa Martell; Choluteca, con Quintín Soriano; y Comayagua, con Carlos Miranda</b>—.Los jefes municipales han consolidado estructuras que hoy sostienen buena parte de la maquinaria partidaria. Muchos de ellos, auténticos caudillos locales tras varios períodos en el poder municipal, operan como anclas políticas capaces de movilizar votantes y garantizar resultados en territorios clave.