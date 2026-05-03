Honduras aún desconoce cuántos menores de edad tiene: así busca registrarlos

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> “El Morris”. Ese fue el nombre que lo identificó hasta el último día que vivió, el 21 de abril de 2026. Caminó por la vida sin apellidos y sin número de registro.El jovencito apareció sin vida en el centro de Tegucigalpa; ni sus padres, ni sus tutores o personas a cargo se preocuparon por inscribirlo en el Registro Nacional de las Personas (RNP).Legalmente no existía en las estadísticas de la población hondureña; anduvo sin nacionalidad y sin derechos civiles que lo ampararan. Tampoco nunca nadie se detuvo a preguntar por su registro de identificación.Así como él, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/fotogalerias/sucesos/importaba-fue-amado-asi-recuerdan-morris-indigente-asesinado-tegucigalpa-AD30332200" target="_blank">para las autoridades del RNP resulta incalculable el número de menores que nacieron y no fueron asentados</a>, o los que se marcharon del país sin notificar; es decir, no hay forma de tener un registro exacto de la población infantil.Para enfrentar este problema, el Gobierno central comenzó en 2024 el Proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema Nacional del Registro Civil e Identificación de Honduras.El proyecto busca modernizar el registro de los hondureños desde su nacimiento, a un costo de 40 millones de dólares, más de 1,000 millones de lempiras, financiados con un crédito del Banco Mundial (BM).EL HERALDO Plus analizó el desarrollo del proyecto que busca asegurar el acceso universal a la identidad legal de todos los niños, que debe estar completado en agosto de 2027, ya que el plazo es de 36 meses.Para esta fecha, todos los menores de 6 a 17 años en Honduras deben portar su Documento de Identificación de Niñas, Niños y Adolescentes (DINNA), mientras que los que no están en edad escolar deberán ser integrados dentro de la base de datos del RNP.Aunque parezca insólito, las autoridades hondureñas no pueden establecer con exactitud la población de menores de edad en los 18 departamentos y 298 municipios del país, debido a que no existe control de la migración irregular o si los padres cumplen con inscribirlos en los registros municipales de las zonas más postergadas.El Director Ejecutivo de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden), Wilmer Vásquez, declaró que hay muchas denuncias de niñas y niños que aún no están registrados en el RNP, un problema presente en los 18 departamentos de Honduras.