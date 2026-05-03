Honduras aún desconoce cuántos menores de edad tiene: así busca registrarlos

Tegucigalpa, Honduras.- “El Morris”. Ese fue el nombre que lo identificó hasta el último día que vivió, el 21 de abril de 2026. Caminó por la vida sin apellidos y sin número de registro. El jovencito apareció sin vida en el centro de Tegucigalpa; ni sus padres, ni sus tutores o personas a cargo se preocuparon por inscribirlo en el Registro Nacional de las Personas (RNP). Legalmente no existía en las estadísticas de la población hondureña; anduvo sin nacionalidad y sin derechos civiles que lo ampararan. Tampoco nunca nadie se detuvo a preguntar por su registro de identificación. Así como él, para las autoridades del RNP resulta incalculable el número de menores que nacieron y no fueron asentados, o los que se marcharon del país sin notificar; es decir, no hay forma de tener un registro exacto de la población infantil. Para enfrentar este problema, el Gobierno central comenzó en 2024 el Proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema Nacional del Registro Civil e Identificación de Honduras. El proyecto busca modernizar el registro de los hondureños desde su nacimiento, a un costo de 40 millones de dólares, más de 1,000 millones de lempiras, financiados con un crédito del Banco Mundial (BM). EL HERALDO Plus analizó el desarrollo del proyecto que busca asegurar el acceso universal a la identidad legal de todos los niños, que debe estar completado en agosto de 2027, ya que el plazo es de 36 meses. Para esta fecha, todos los menores de 6 a 17 años en Honduras deben portar su Documento de Identificación de Niñas, Niños y Adolescentes (DINNA), mientras que los que no están en edad escolar deberán ser integrados dentro de la base de datos del RNP. Aunque parezca insólito, las autoridades hondureñas no pueden establecer con exactitud la población de menores de edad en los 18 departamentos y 298 municipios del país, debido a que no existe control de la migración irregular o si los padres cumplen con inscribirlos en los registros municipales de las zonas más postergadas. El Director Ejecutivo de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden), Wilmer Vásquez, declaró que hay muchas denuncias de niñas y niños que aún no están registrados en el RNP, un problema presente en los 18 departamentos de Honduras.

Destacó que atender esta situación ha sido una de las recomendaciones reiterativas que el Comité de Derechos del Niño y el Consejo de Derechos Humanos le han realizado al Estado de Honduras. Hasta el momento, el proceso parece avanzar a paso lento, porque tiene un plazo de ejecución de 36 meses, con inicio en agosto de 2024; es decir, solo restan aproximadamente 16 meses para completarlo, aunque las autoridades afirman que están a tiempo.

¿Cuál es la meta?

Por medio de la solicitud de información SOL-RNP-688-2026, el RNP proporcionó datos sobre la inversión ejecutada en el proyecto, la cantidad de menores que se busca identificar y los avances que se han tenido. El acuerdo financiero entre el RNP y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en poder de EL HERALDO Plus, estima que este último ente internacional administra más de 35.5 millones dólares. Los recursos se invertirán en las brigadas móviles en todo el país, kits de enrolamiento, desarrollo de software de interoperabilidad y el fortalecimiento del centro de datos del RNP. La meta inicial del programa era proporcionar el documento de identificación a aproximadamente 1.7 millones de menores de edad, así como reducir el subregistro de niños, con el fin de protegerlos del tráfico de personas y facilitar el acceso a servicios públicos esenciales. Para lograr la identificación, recientemente el RNP y el PNUD convocaron a los hondureños interesados en trabajar como enroladores a nivel nacional, para identificar a las niñas, niños y adolescentes. Para el pilotaje de este proyecto, el año anterior estas instituciones contrataron a un fuerte grupo de personas, quienes fueron sometidos a un proceso de capacitación. A pesar de que el contrato fue por cuatro meses, solo les pagaron uno, denunciaron; no obstante, según el PNUD, se canceló por producto terminado, es decir, por lo que se hizo.

Rolando Kattán, comisionado presidente del RNP, detalló que los 40 millones de dólares se invertirán en tres componentes: el primero consiste en implementar un registro automático de los menores recién nacidos; es decir, que en el hospital o centro médico se realizará el registro civil para no esperar que los padres realizan después el proceso. El segundo elemento importante es la creación y entrega del carné de identificación, es decir, el DINNA, que está compuesto por un registro biométrico desde los 6 a los 17 años de edad de cada uno de los menores.

El funcionario explicó que el proceso con un niño es diferente al que hace un adulto, en vista que no pueden enrolarse por su cuenta. Por ello, se realiza por medio de la persona adulta que ostentan su patria potestad. La principal diferencia entre este carné y una partida de nacimiento es que en esta última solo constan los nombres de los padres, mientras que en el DINNA se establecerá, con apoyo del Poder Judicial, quién posee la patria potestad del niño y quién lo puede identificar formalmente, para evitar la trata de personas o la migración irregular. Se tiene contemplado, además, registrar la figura no solo de los progenitores, sino también de tutores o de aquellas personas que tienen la patria potestad en caso de los niños que están a cargo de una abuela, un tío u otro familiar, por si sus padres radican fuera de Honduras. Para recolectar todos los datos de los menores se realizará el enrolamiento a través de las escuelas, durante el calendario escolar de este año; es decir, que el proceso se debe acelerar para que esté listo en noviembre y, luego, comenzar la impresión del documento. El tercer componente se relaciona con habilitar una base de datos de identificación digital y la interoperabilidad del sistema de identificación nacional. Los datos proporcionados por el RNP establecen que el costo de operación anual, una vez se haya cerrado el proyecto, será de 937,500 dólares (más de 24.3 millones de lempiras al cambio actual), para mantener las actividades y el sistema, garantizando la identificación constante de los menores. Kattán corroboró que actualmente se trabaja en el relanzamiento del programa parecido al Identifícate por medio del RNP, mismo que se venía desarrollando desde el Gobierno anterior, pero que no había logrado arrancar en los términos en los que estaba previsto.

Avance del proyecto

Los datos proporcionados a EL HERALDO Plus revelan que al corte de abril de 2026 el proyecto presentaba un 55% del tiempo meta transcurrido, en contra de un 30% de ejecución física de todas las actividades que incluye el programa. Según el Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras (SNIPH), de los 40 millones de dólares que se presupuestaron, ya se ejecutaron un poco más de 2.5 millones de dólares.

Sin embargo, más de 9.4 millones de dólares ya están comprometidos en contratos firmados de diferentes adquisiciones que se hicieron como parte de las necesidades del proyecto. En ese sentido, las autoridades confirmaron que actualmente se dispone de 30.5 millones de dólares, monto con el cual se deberá completar el 100% de lo planificado.

El comisionado presidente del RNP corroboró que el proyecto debe estar listo en agosto del 2027, aunque sostuvo que se desarrolla de acuerdo a la programación del Banco Mundial, el ente que brinda el financiamiento, y el PNUD, que ejecuta los procesos de compra y contratación con el fin de brindar mayor transparencia. Según el portal del PNUD, el Proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registro Civil e Identificación de Honduras busca principalmente asegurar el acceso universal a la identidad legal para todos los niños.

Destaca, además, que uno de los desafíos más grandes es vencer el subregistro de nacimientos, especialmente en zonas rurales o en situaciones de vulnerabilidad, por ello, el proyecto no solo se enfoca en la digitalización y automatización del registro civil. Existe el compromiso de crear un sistema de registro oportuno, que aborde las brechas territoriales y de acceso, apoyándose en la inclusión de nuevas tecnologías y características biométricas, con el fin de integrar alrededor de 3.4 millones de niños, niñas y adolescentes.

Identificación

Las cifras de las metas de menores a identificar varían, porque mientras desde el PNUD estiman que son 3.4 millones de infantes, Kattán, por su lado, estimó que buscan identificar a 2.3 millones en el transcurso de este año escolar. En tanto, los datos proporcionados por medio de la solicitud de información al RNP establecen que hasta mayo de 2025, la población de menores estimada a identificar, era de 1.7 millones. El cuadro detalla que 202,219 eran menores de cinco años, según las estimaciones de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Asimismo, 1,020,000 correspondían a la población de entre 5 y 13 años, específicamente el grupo de 6 a 13 años considerado para recibir el DINNA. Mientras que 480,000 estaban en las edades de 14 a los 17 años, quienes también estarán aptos para la entrega del documento, antes de alcanzar la etapa adulta, es decir, los 18 años.

Kattán explicó que, al principio, cuando tomaron como referencia los 1.7 millones de menores a identificar, se estaban basando en la población escolar. No obstante, en Registro Civil del RNP se tiene el dato de 2.3 millones. "De hecho, el proyecto lo que busca es ir a todas las escuelas y en las tardes buscar alcanzar a los niños que no están escolarizados", afirmó. Reconoció que existe una verdad irrefutable, porque la meta son 2.3 millones de menores, pero el problema es que se desconoce cuántos niños han migrado, precisamente porque no están documentados. "Esta documentación nos va a permitir, por fin, cuadrar la población que vive en Honduras”. El director de Coiproden explicó que “la idea es que todas y todos podamos contar con un registro de identificación nacional, pero que lo tengan a través de un documento como cualquier ciudadano que usa o porta su misma tarjeta de identidad”.

¿Cómo será el documento?

Kattán explicó que el diseño final del documento de identificación para menores aún no está concluido; sin embargo, adelantó algunos elementos sobre su composición y las medidas de seguridad previstas. Detalló que, en la parte frontal, el documento incluirá la imagen de un libro abierto acompañado de motivos lúdicos, como juegos tradicionales —trompos, pelotas, rayuela, carreras de encostalados y jacks—. En la parte posterior, en tanto, se incorporarán ilustraciones de instrumentos tradicionales de Honduras, como maracas, marimba y otros elementos representativos.

Hasta el momento se ha avanzado en los dibujos del frontal y de reverso. Después, se trabajara en el diseño del carné completo, con el PNUD y las empresas que se dedican a realizar documentos de seguridad.