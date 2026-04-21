RNP fortalece la protección y registro de la niñez y adolescencia en Honduras

Como resultado de este proceso, obtendrán el Documento de Identificación de Niñas, Niños y Adolescentes, que fortalece su registro, brinda mayor seguridad en trámites escolares, contribuye a mejorar los controles migratorios, ayuda a prevenir los riesgos con la trata de personas y refuerza el reconocimiento de la patria potestad de madres, padres y tutores.

La iniciativa forma parte del proyecto Identifícate, Crece con Derechos, que es financiado por el Banco Mundial y que es coordinado con la Secretaría de Educación, garantizando orden, seguridad y acompañamiento en cada una de las etapas.

Tegucigalpa, Honduras. - El Registro Nacional de las Personas (RNP) con apoyo financiero del Banco Mundial y el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pretende registrar biométricamente a más de 2.3 millones de niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años a nivel nacional.

Esto permitirá acceder a mayores oportunidades para estudiar, recibir atención de salud y construir su futuro, en el marco del ejercicio pleno de sus derechos.

La puesta en marcha del proceso de enrolamiento a nivel nacional se encuentra en su fase final de preparación y dará inicio en las próximas semanas en Tegucigalpa y San Pedro Sula, como parte de un despliegue progresivo que se extenderá a todo el territorio nacional.

Iván Zverzhanovski, representante del PNUD, detalló que el porte que darán en el proceso es la organización a través de apoyo tecnológico, capacitar al personal y con una contraparte de los recursos que se van a invertir, que ascienden en total, a unos 40 millones de dólares.

"A través de este proyecto estamos apoyando los derechos de la niñez y no solo el de la identidad", destacó el representante del PNUD.

Rolando Kattan, comisionado presidente del RNP explicó que "este el personal que va a participar en el proyecto Identifícate será capacitado por el PNUD y que se va a desplazar a los 298 municipios de Honduras".

Por su parte, Arely Argueta, ministra de Educación, manifestó que "se irá de casa en casa a identificar a los niños para que estén en los centros educativos".