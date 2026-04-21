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RNP fortalece la protección y registro de la niñez y adolescencia en Honduras

Más de 2.3 millones de niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años a nivel nacional serán registrados biométricamente

  • Actualizado: 21 de abril de 2026 a las 11:44
RNP fortalece la protección y registro de la niñez y adolescencia en Honduras

Menores de 6 y 17 años serán registrados a nivel nacional.

Foto: Agustín Lagos | El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras. -El Registro Nacional de las Personas (RNP) con apoyo financiero del Banco Mundial y el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pretende registrar biométricamente a más de 2.3 millones de niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años a nivel nacional.

La iniciativa forma parte del proyecto Identifícate, Crece con Derechos, que es financiado por el Banco Mundial y que es coordinado con la Secretaría de Educación, garantizando orden, seguridad y acompañamiento en cada una de las etapas.

Como resultado de este proceso, obtendrán el Documento de Identificación de Niñas, Niños y Adolescentes, que fortalece su registro, brinda mayor seguridad en trámites escolares, contribuye a mejorar los controles migratorios, ayuda a prevenir los riesgos con la trata de personas y refuerza el reconocimiento de la patria potestad de madres, padres y tutores.

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Esto permitirá acceder a mayores oportunidades para estudiar, recibir atención de salud y construir su futuro, en el marco del ejercicio pleno de sus derechos.

La puesta en marcha del proceso de enrolamiento a nivel nacional se encuentra en su fase final de preparación y dará inicio en las próximas semanas en Tegucigalpa y San Pedro Sula, como parte de un despliegue progresivo que se extenderá a todo el territorio nacional.

Iván Zverzhanovski, representante del PNUD, detalló que el porte que darán en el proceso es la organización a través de apoyo tecnológico, capacitar al personal y con una contraparte de los recursos que se van a invertir, que ascienden en total, a unos 40 millones de dólares.

"A través de este proyecto estamos apoyando los derechos de la niñez y no solo el de la identidad", destacó el representante del PNUD.

Rolando Kattan, comisionado presidente del RNP explicó que "este el personal que va a participar en el proyecto Identifícate será capacitado por el PNUD y que se va a desplazar a los 298 municipios de Honduras".

Por su parte, Arely Argueta, ministra de Educación, manifestó que "se irá de casa en casa a identificar a los niños para que estén en los centros educativos".

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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