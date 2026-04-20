Congreso Nacional pasa para el martes la discusión y aprobación del Presupuesto General 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Tras una jornada de cabildeos y mesas de trabajo, el Congreso Nacional determinó trasladar para este martes a partir de la 1:00 de la tarde la discusión y aprobación definitiva del Presupuesto General de la República para el Ejercicio Fiscal 2026. La decisión, adoptada por la junta directiva y los jefes de bancada, busca agotar la etapa de socialización y permitir que las diferentes fuerzas políticas despejen dudas técnicas sobre la reformulación presupuestaria antes de someterla a votación en el pleno. ​El aplazamiento se da en un contexto de intensa actividad legislativa, donde la Comisión de Presupuesto ha buscado consensuar las partidas con varios sectores. A pesar de que se esperaba iniciar hoy con el debate, la complejidad de las cifras y las peticiones de las bancadas para realizar análisis internos obligaron a reprogramar la sesión, con el fin de garantizar que el presupuesto cuente con el respaldo necesario para su ejecución inmediata.

​“A petición de la comisión de presupuesto y de los jefes de bancada porque se hará socialización del presupuesto mañana y estaríamos convocando entre 1:00 o 2:00 de la tarde para iniciar con la aprobación del Presupuesto General de la República que es una reformulación para este año 2026”, manifestó el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano. ​Zambrano instó a los diputados a trabajar desde tempranas horas del martes en sus respectivas reuniones de bancada para realizar los agregados o propuestas que consideren necesarios. Según el titular del Congreso, el objetivo es que, una vez iniciada la sesión vespertina, el proceso sea fluido y todas las interrogantes hayan sido despejadas en las mesas de socialización previas.​“Pidiéndole a las bancadas que temprano hagan esas reuniones de socialización y después puedan despejar cualquier duda, consultas, cambios, agregados o propuestas que tienen las bancadas de los partidos políticos”, exhortó Zambrano. AcercamientosDurante la mañana de este lunes, la Comisión de Presupuesto, liderada por el diputado Mario Pérez, sostuvo reuniones cruciales con el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, y representantes de la sociedad civil como Gabriela Castellanos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y Juan Carlos Aguilar de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).