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Horario: AMDC anuncia cierre total del puente Germania por instalación de vigas

El cierre obedece a los trabajos de instalación de vigas en la ampliación del puente Germania; la Alcaldía pide a los capitalinos planificar sus desplazamientos con anticipación

  • Actualizado: 06 de junio de 2026 a las 19:53
Horario: AMDC anuncia cierre total del puente Germania por instalación de vigas

Se pide a los conductores atender las indicaciones del personal de tránsito que estará desplegado en la zona.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció el cierre total del tránsito vehicular en el puente Germania como parte de los trabajos de construcción que se estarán realizando en la estructura.

La medida será vigente la noche de este sábado -6 de junio- y forma parte de las labores de instalación de vigas, para continuar con el avance del proyecto vial.

De acuerdo con el anuncio, la suspensión de la circulación comenzará a las 10:00 de la noche de hoy y se extenderá hasta las 2:00 de la madrugada del domingo.

Horario: AMDC anuncia cierre total del puente Germania por instalación de vigas
Cierre parcial nocturno en el puente Germania este lunes por instalación de vigas

Las autoridades indicaron que los trabajos forman parte de las acciones orientadas a mejorar la infraestructura vial y fortalecer la conectividad en este importante punto de la capital.

Asimismo, señalaron que el proyecto busca brindar mayores condiciones de seguridad tanto para los conductores como para los peatones que utilizan diariamente esta vía.

En noviembre se prevé entrega del puente Germania tras 50% de avance en vigas

Ante el cierre temporal, la AMDC recomendó a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con anticipación y tomar rutas alternas para evitar contratiempos durante las horas en que permanecerá restringido el paso.

Las autoridades municipales reiteraron que estas labores son necesarias para garantizar la correcta instalación de las vigas y continuar con el desarrollo de la obra.

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Alejandra Rivera
Alejandra Rivera
Periodista

Licenciada en Periodismo por la UNAH. Redactora de temas nacionales e internacionales, principalmente con narrativas políticas y humanas, en la mesa digital de El Heraldo.

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