Horario: AMDC anuncia cierre total del puente Germania por instalación de vigas

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció el cierre total del tránsito vehicular en el puente Germania como parte de los trabajos de construcción que se estarán realizando en la estructura.

La medida será vigente la noche de este sábado -6 de junio- y forma parte de las labores de instalación de vigas, para continuar con el avance del proyecto vial.

De acuerdo con el anuncio, la suspensión de la circulación comenzará a las 10:00 de la noche de hoy y se extenderá hasta las 2:00 de la madrugada del domingo.