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Escuelas Amigables: Niños ya son expertos en elaboración de compostaje

Los estudiantes de los Comités Ambientales y Clubes Ecológicos avanzan con éxito en la Semana 2 del proyecto de EL HERALDO, en técnicas de compostaje con apoyo técnico de SERNA

  • Actualizado: 05 de junio de 2026 a las 06:30
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¡Pequeños campeones por el planeta! Estudiantes comprometidos de la Semana 2 del proyecto "Escuelas Amigables con el Ambiente" exhiben con orgullo su recolección de residuos orgánicos para elaborar su propio compostaje escolar.

 Foto: Álex Pérez/El Heraldo
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Aprendiendo juntos: Un experto comparte conocimientos valiosos sobre el reciclaje y el compostaje con un grupo de estudiantes atentos de las "Escuelas Amigables con el Ambiente".

 Foto: Alberto Cerrato/EL HERALDO
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Manos a la obra: Después de la capacitación, los estudiantes ponen en práctica lo aprendido, seleccionando material orgánico como cáscaras de frutas para la compostera escolar.

 Foto: Alberto Cerrato/EL HERALDO
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Nuevamente los estudiantes acudieron al llamado para aprender sobre la elaboración del compostaje y así continuar sumando puntos en la competencia verde.

 Foto: Alberto Cerrato/EL HERALDO
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Sin duda que el CEB Roberto Suazo Córdova ha sido un ejemplo de entrega, pasión y compromiso. Alumnos, padres de familia y autoridades cumplen a creces con sus deberes.

 Foto: Alberto Cerrato/EL HERALDO
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La profesora Gladys Ramírez se unió a la elaboración de compostaje con mucha determinación.

 Foto: Alberto Cerrato/EL HERALDO
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Con orgullo y satisfacción los estudiantes lucieron imponentes con el compost creado con base a los residuos orgánicos recolectados.

 Foto: Alberto Cerrato/EL HERALDO
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¡Trabajo en equipo por un futuro verde! Los alumnos se unen alrededor de la jardinera escolar para preparar la tierra y depositar los residuos orgánicos adecuadamente.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Con una gran sonrisa y mucho orgullo, esta estudiante nos muestra cómo los restos orgánicos cotidianos se convierten en un valioso recurso para nutrir la huerta de su escuela.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Comunidad educativa en acción: Estudiantes, docentes y personal de apoyo posan felices junto a sus herramientas de recolección en esta provechosa Semana 2 del proyecto.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Con el respaldo del personal de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), los estudiantes reciben capacitaciones clave sobre las variables esenciales para lograr un compostaje.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Técnicos de SERNA acompañan de cerca a los alumnos mientras aplican el nivel ideal de humedad a sus residuos orgánicos.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Cada residuo cuenta: Una estudiante demuestra que no hay problema con ensuciarse las manos cuando de cuidar al ambiente se trata.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Mientras preparaban la capa de elementos secos, un estudiante compartió un mensaje contundente: "El mundo sin área verde no es nada".

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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El secreto de una buena tierra: Hojas secas, cáscaras de frutas y vegetales se mezclan perfectamente en las cajas de recolección listas para alimentar el huerto escolar.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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¡Misión cumplida en la Semana 2! Así cada centro educativo demostró el resultado de su esfuerzo colectivo en el proyecto "Escuelas Amigables con el Ambiente".

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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