Escuelas Amigables: Niños ya son expertos en elaboración de compostaje

¡Pequeños campeones por el planeta! Estudiantes comprometidos de la Semana 2 del proyecto "Escuelas Amigables con el Ambiente" exhiben con orgullo su recolección de residuos orgánicos para elaborar su propio compostaje escolar.
Aprendiendo juntos: Un experto comparte conocimientos valiosos sobre el reciclaje y el compostaje con un grupo de estudiantes atentos de las "Escuelas Amigables con el Ambiente".
Manos a la obra: Después de la capacitación, los estudiantes ponen en práctica lo aprendido, seleccionando material orgánico como cáscaras de frutas para la compostera escolar.
Nuevamente los estudiantes acudieron al llamado para aprender sobre la elaboración del compostaje y así continuar sumando puntos en la competencia verde.
Sin duda que el CEB Roberto Suazo Córdova ha sido un ejemplo de entrega, pasión y compromiso. Alumnos, padres de familia y autoridades cumplen a creces con sus deberes.
La profesora Gladys Ramírez se unió a la elaboración de compostaje con mucha determinación.
Con orgullo y satisfacción los estudiantes lucieron imponentes con el compost creado con base a los residuos orgánicos recolectados.
¡Trabajo en equipo por un futuro verde! Los alumnos se unen alrededor de la jardinera escolar para preparar la tierra y depositar los residuos orgánicos adecuadamente.
Con una gran sonrisa y mucho orgullo, esta estudiante nos muestra cómo los restos orgánicos cotidianos se convierten en un valioso recurso para nutrir la huerta de su escuela.
Comunidad educativa en acción: Estudiantes, docentes y personal de apoyo posan felices junto a sus herramientas de recolección en esta provechosa Semana 2 del proyecto.
Con el respaldo del personal de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), los estudiantes reciben capacitaciones clave sobre las variables esenciales para lograr un compostaje.
Técnicos de SERNA acompañan de cerca a los alumnos mientras aplican el nivel ideal de humedad a sus residuos orgánicos.
Cada residuo cuenta: Una estudiante demuestra que no hay problema con ensuciarse las manos cuando de cuidar al ambiente se trata.
Mientras preparaban la capa de elementos secos, un estudiante compartió un mensaje contundente: "El mundo sin área verde no es nada".
El secreto de una buena tierra: Hojas secas, cáscaras de frutas y vegetales se mezclan perfectamente en las cajas de recolección listas para alimentar el huerto escolar.
¡Misión cumplida en la Semana 2! Así cada centro educativo demostró el resultado de su esfuerzo colectivo en el proyecto "Escuelas Amigables con el Ambiente".