  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

¿Cuáles son las multas por el uso inadecuado del agua potable?

La AMDC y la UMAPS informan el tipo de multas por el desperdicio de agua en la capital

  • Actualizado: 04 de junio de 2026 a las 16:39
¿Cuáles son las multas por el uso inadecuado del agua potable?

Ante la emergencia de agua declarada por 90 días en la capital, las autoridades municipales refuerzan las acciones de supervisión y aplicación de multas por despericio del agua por los capitalinos.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El desperdicio de agua potable en Tegucigalpa y Comayagüela es sancionado con multas económicas, suspensión temporal del servicio y otras medidas administrativas, según la ordenanza municipal emitida por la Alcaldía Municipal en respuesta a la crisis hídrica.

Las sanciones establecidas contemplan una multa de L2,000 por infracción leve, L5,000 por infracción moderada, L10,000 por infracción grave, L15,000 por infracción muy grave y L20,000 por infracción crítica.

Debido a la emergencia hídrica que enfrentan Tegucigalpa y Comayagüela, y por disposición de la alcaldía, las autoridades intensificarán las acciones de supervisión, control y sanción para evitar el desperdicio del recurso.

Asimismo, queda prohibido utilizar agua potable para actividades como el lavado de vehículos con manguera; lavado de aceras, calles, patios y fachadas; riego de jardines, áreas verdes y plantas.

Además, el llenado de piscinas; funcionamiento de fuentes ornamentales; mantener fugas visibles sin reparación; y cualquier otra acción que implique desperdicio del recurso.

Barril de agua cuesta hasta L80; hasta 600% más caro que el agua por tubería

Estas disposiciones están contempladas en el Acuerdo 053-2026, denominado Ordenanza Municipal Temporal para el Ahorro, Uso Responsable y Control del Desperdicio de Agua Potable.

La AMDC advirtió que, en caso de reincidencia, las sanciones podrán incrementarse hasta aplicar las multas máximas, además de la suspensión temporal del servicio y otras medidas administrativas establecidas en la ordenanza.

Las autoridades también solicitaron a las juntas de agua, patronatos y líderes comunitarios colaborar en la promoción del uso responsable del agua y reportar actos de desperdicio que afecten la distribución equitativa del servicio.

Alcaldía amplía entrega de agua mediante pipas solidarias por la emergencia

AMDC abastece con pipas de agua, zonas vulnerables

Por su parte, el alcalde Juan Diego Zelaya, informó que, a través de la UMAPS, se han distribuido más de 16 millones de litros de agua mediante cisternas en distintos barrios y colonias de la capital.

El edil instó a la población a adoptar medidas de ahorro, como cerrar las llaves mientras se cepillan los dientes y reportar fugas en los sistemas de distribución.

La capital atraviesa una emergencia hídrica. Según datos de la UMAPS, la represa Los Laureles registra un nivel de 36.63 % de almacenamiento, mientras que La Concepción se encuentra en 42.21%, ambas por debajo del 50 % de su capacidad.

La situación ha provocado problemas de abastecimiento en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela, donde cmiles de habitantes reciben agua una vez por semana o incluso cada 15 días, de acuerdo con la institución.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Elena Martínez

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias