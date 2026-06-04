¿Cuáles son las multas por el uso inadecuado del agua potable?

Tegucigalpa, Honduras.- El desperdicio de agua potable en Tegucigalpa y Comayagüela es sancionado con multas económicas, suspensión temporal del servicio y otras medidas administrativas, según la ordenanza municipal emitida por la Alcaldía Municipal en respuesta a la crisis hídrica.
Las sanciones establecidas contemplan una multa de L2,000 por infracción leve, L5,000 por infracción moderada, L10,000 por infracción grave, L15,000 por infracción muy grave y L20,000 por infracción crítica.
Debido a la emergencia hídrica que enfrentan Tegucigalpa y Comayagüela, y por disposición de la alcaldía, las autoridades intensificarán las acciones de supervisión, control y sanción para evitar el desperdicio del recurso.
Asimismo, queda prohibido utilizar agua potable para actividades como el lavado de vehículos con manguera; lavado de aceras, calles, patios y fachadas; riego de jardines, áreas verdes y plantas.
Además, el llenado de piscinas; funcionamiento de fuentes ornamentales; mantener fugas visibles sin reparación; y cualquier otra acción que implique desperdicio del recurso.
Estas disposiciones están contempladas en el Acuerdo 053-2026, denominado Ordenanza Municipal Temporal para el Ahorro, Uso Responsable y Control del Desperdicio de Agua Potable.
La AMDC advirtió que, en caso de reincidencia, las sanciones podrán incrementarse hasta aplicar las multas máximas, además de la suspensión temporal del servicio y otras medidas administrativas establecidas en la ordenanza.
Las autoridades también solicitaron a las juntas de agua, patronatos y líderes comunitarios colaborar en la promoción del uso responsable del agua y reportar actos de desperdicio que afecten la distribución equitativa del servicio.
AMDC abastece con pipas de agua, zonas vulnerables
Por su parte, el alcalde Juan Diego Zelaya, informó que, a través de la UMAPS, se han distribuido más de 16 millones de litros de agua mediante cisternas en distintos barrios y colonias de la capital.
El edil instó a la población a adoptar medidas de ahorro, como cerrar las llaves mientras se cepillan los dientes y reportar fugas en los sistemas de distribución.
La capital atraviesa una emergencia hídrica. Según datos de la UMAPS, la represa Los Laureles registra un nivel de 36.63 % de almacenamiento, mientras que La Concepción se encuentra en 42.21%, ambas por debajo del 50 % de su capacidad.
La situación ha provocado problemas de abastecimiento en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela, donde cmiles de habitantes reciben agua una vez por semana o incluso cada 15 días, de acuerdo con la institución.