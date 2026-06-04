¿Cuáles son las multas por el uso inadecuado del agua potable?

Tegucigalpa, Honduras.- El desperdicio de agua potable en Tegucigalpa y Comayagüela es sancionado con multas económicas, suspensión temporal del servicio y otras medidas administrativas, según la ordenanza municipal emitida por la Alcaldía Municipal en respuesta a la crisis hídrica.

Las sanciones establecidas contemplan una multa de L2,000 por infracción leve, L5,000 por infracción moderada, L10,000 por infracción grave, L15,000 por infracción muy grave y L20,000 por infracción crítica.

Debido a la emergencia hídrica que enfrentan Tegucigalpa y Comayagüela, y por disposición de la alcaldía, las autoridades intensificarán las acciones de supervisión, control y sanción para evitar el desperdicio del recurso.

Asimismo, queda prohibido utilizar agua potable para actividades como el lavado de vehículos con manguera; lavado de aceras, calles, patios y fachadas; riego de jardines, áreas verdes y plantas.

Además, el llenado de piscinas; funcionamiento de fuentes ornamentales; mantener fugas visibles sin reparación; y cualquier otra acción que implique desperdicio del recurso.