Alcaldía amplía entrega de agua mediante pipas solidarias por la emergencia

Tegucigalpa, Honduras-. Mientras los niveles de las represas continúan bajos y miles de familias enfrentan racionamientos, la Alcaldía capitalina informó que ha distribuido más de 16 millones de litros de agua gratuita en barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela.
“Por esto se tomaron decisiones hoy en sesión de corporación para ampliar la capacidad de entrega de agua gratuita a través de pipas solidarias en distintos puntos de la capital”, señaló el edil capitalino, Juan Diego Zelaya.
Zelaya también pidió a la población colaborar con las medidas de ahorro de agua ante la emergencia hídrica que enfrenta el Distrito Central.
“Ustedes también tienen que ayudarnos a ahorrar agua. Cierren la llave cuando se laven los dientes, usen la misma agua con que lavaron los platos para regar las plantas y, si hay una fuga en su casa o una llave que gotea, repárela”, instó.
Las autoridades de Unidad Municipal de Agua y Saneamiento de la Alcaldía Municipal (UMAPS) reiteró mediante un comunicado la prohibición del desperdicio de agua y recordó la importancia de hacer un uso racional del recurso.
El pasado 26 de mayo, la UMAPS y la AMDC declararon una emergencia hídrica por 90 días en el Distrito Central debido a los efectos asociados al fenómeno de El Niño y la reducción de las reservas de agua.
Entre las medidas implementadas se encuentran el arrendamiento de cisternas, la compra y distribución de agua, la perforación de pozos, la instalación de puntos de abastecimiento comunitario y la atención prioritaria a sectores vulnerables.
Pronostican ingreso de onda tropical
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), pronosticó el ingreso de una onda tropical que dejará lluvias débiles en los próximos días. Sin embargo, la situación de sequía continúa afectando los niveles de almacenamiento de las represas que abastecen a la capital.
El último reporte de la UMAPS revela que los niveles de almacenamiento de agua en ambas represas siguen bajos: Los Laureles tiene un 36.78% y La Concepción un 42.42%.
La falta de lluvias ha desencadenado la crisis de agua en la capital, donde los más afectados son los capitalinos no solo con racionamientos constantes del vital líquido, sino también en el encarecimiento y hasta escasez de verduras y legumbres.