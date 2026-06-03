Alcaldía amplía entrega de agua mediante pipas solidarias por la emergencia

Tegucigalpa, Honduras-. Mientras los niveles de las represas continúan bajos y miles de familias enfrentan racionamientos, la Alcaldía capitalina informó que ha distribuido más de 16 millones de litros de agua gratuita en barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela.

“Por esto se tomaron decisiones hoy en sesión de corporación para ampliar la capacidad de entrega de agua gratuita a través de pipas solidarias en distintos puntos de la capital”, señaló el edil capitalino, Juan Diego Zelaya.

Zelaya también pidió a la población colaborar con las medidas de ahorro de agua ante la emergencia hídrica que enfrenta el Distrito Central.

“Ustedes también tienen que ayudarnos a ahorrar agua. Cierren la llave cuando se laven los dientes, usen la misma agua con que lavaron los platos para regar las plantas y, si hay una fuga en su casa o una llave que gotea, repárela”, instó.