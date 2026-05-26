AMDC presentará plan para llevar agua a sectores altos de la capital

TEGUCICALPA, HONDURAS.- Para abastecer de agua a los sectores altos de la capital, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) trabaja en un diagnóstico integral para determinar la capacidad logística disponible, incluyendo camiones cisterna y represas, así como las necesidades de cobertura pendientes.

El principal problema identificado es que la red actual cubre el 72% de la ciudad; sin embargo, el agua no llega a todos los ciudadanos con la frecuencia correcta. Solo un 29% lo recibe con la frecuencia establecida. Los hogares ubicados en las zonas altas son los más afectados, ya que muchas semanas no logran recibir agua.

“Hay zonas que aún no cuentan con cobertura de la red, una situación que requiere atención. Esto explica que el 28% de los capitalinos no tenga acceso al servicio, a pesar de que la demanda es alta. Además, para estas personas, el costo del agua es mayor”, puntualizó Julio Quiñónez, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (Simger).

Este análisis es realizado por la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (Umaps) y el Simger.

“La topografía de la ciudad agrava esta situación, ya que las zonas bajas captan el agua primero, impidiendo que llegue a las zonas altas de Tegucigalpa”, explicó Quiñónez.

El funcionario indicó que, en los sectores altos, el agua puede tardar hasta dos semanas en llegar, en lugar de la frecuencia regular semanal. Sumado a ello, existe un número alto de fugas en tuberías “y eso nos requiere incrementar cuadrillas para corregirlas”.

Los fondos destinados a la implementación de este proyecto son de origen municipal y provienen de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento y del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos.