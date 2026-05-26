AMDC presentará plan para llevar agua a sectores altos de la capital

TEGUCICALPA, HONDURAS.- Para abastecer de agua a los sectores altos de la capital, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) trabaja en un diagnóstico integral para determinar la capacidad logística disponible, incluyendo camiones cisterna y represas, así como las necesidades de cobertura pendientes.
El principal problema identificado es que la red actual cubre el 72% de la ciudad; sin embargo, el agua no llega a todos los ciudadanos con la frecuencia correcta. Solo un 29% lo recibe con la frecuencia establecida. Los hogares ubicados en las zonas altas son los más afectados, ya que muchas semanas no logran recibir agua.
“Hay zonas que aún no cuentan con cobertura de la red, una situación que requiere atención. Esto explica que el 28% de los capitalinos no tenga acceso al servicio, a pesar de que la demanda es alta. Además, para estas personas, el costo del agua es mayor”, puntualizó Julio Quiñónez, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (Simger).
Este análisis es realizado por la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (Umaps) y el Simger.
“La topografía de la ciudad agrava esta situación, ya que las zonas bajas captan el agua primero, impidiendo que llegue a las zonas altas de Tegucigalpa”, explicó Quiñónez.
El funcionario indicó que, en los sectores altos, el agua puede tardar hasta dos semanas en llegar, en lugar de la frecuencia regular semanal. Sumado a ello, existe un número alto de fugas en tuberías “y eso nos requiere incrementar cuadrillas para corregirlas”.
Los fondos destinados a la implementación de este proyecto son de origen municipal y provienen de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento y del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos.
Participación de todos los sectores
Julio Quiñónez indicó que se ha identificado el desperdicio del recurso hídrico como un factor que agrava la escasez, especialmente entre quienes sí tienen acceso al servicio.
“Aunque se está haciendo la entrega de agua en los tiempos que se tienen establecidos en el calendario de distribución, pero por esa condicionante de escasez no estamos logrando hacer la cobertura completa”, amplió.
El funcionario resaltó que se planea establecer vínculos con organizaciones comunitarias para comunicar el plan y fomentar el uso responsable del agua.
El director del Simger indicó que también se contempla el uso de pozos como medida alternativa para incrementar la capacidad de acceso al recurso.
Esta iniciativa contará con la participación de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), el Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Emergencias 911 y la empresa privada para apoyar la logística y las campañas de uso racional del agua. La participación ciudadana también se considera clave para el éxito del proyecto.
La AMDC busca atender tanto a los sectores que cuentan con red de tuberías como a aquellos que carecen de este servicio.
“Vamos a involucrar a la empresa privada porque ellos son altos consumidores. Entonces también queremos que ellos nos ayuden con las campañas para fomentar el uso racional del agua”, expresó Quiñónez.
Anunció que hoy martes el alcalde Juan Diego Zelaya ofrecerá una conferencia de prensa para compartir los resultados del análisis y el plan de acción orientado a mejorar el acceso al agua para los capitalinos.