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Acceso gratuito a La Gaceta fortalece la transparencia y acerca el Congreso al pueblo

El Congreso Nacional da un paso decisivo hacia la apertura institucional al garantizar el acceso gratuito al Diario Oficial La Gaceta, una medida que fortalece la transparencia, promueve la participación ciudadana y consolida el derecho de la población a informarse

  • Actualizado: 20 de mayo de 2026 a las 13:32
Acceso gratuito a La Gaceta fortalece la transparencia y acerca el Congreso al pueblo

Firmaron el convenio el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y el titular de la ENAG, Juan Manuel Gálvez.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El acceso libre y gratuito al Diario Oficial La Gaceta representa un avance trascendental en materia de transparencia, acceso a la información pública y fortalecimiento democrático en Honduras, según destacó el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), tras la firma del convenio entre el Congreso Nacional y la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG).

Como parte de esta iniciativa, ambas instituciones habilitaron un portal digital para consultar gratuitamente las ediciones del Diario Oficial La Gaceta a través de www.congresonacional.hn, permitiendo que la ciudadanía hondureña acceda de manera abierta a leyes, decretos y disposiciones oficiales, promoviendo una mayor participación ciudadana, vigilancia social y conocimiento informado sobre la normativa vigente del país.

El organismo veedor valoró esta iniciativa como un paso importante que abre las puertas del acceso a la información legislativa para toda la ciudadanía hondureña, en el marco del fortalecimiento democrático y la rendición de cuentas.

“Esta medida representa un paso relevante en materia de transparencia y acceso a la información pública, principios indispensables en cualquier democracia”, refirió el CNA, resaltando el impacto de esta decisión en el fortalecimiento institucional.

Un paso firme hacia la transparencia institucional

La firma del Convenio de Acceso Universal y Gratuito a las Leyes de la República marca un antes y un después en la disponibilidad de la normativa vigente en el país. Este acuerdo fue suscrito por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, junto al titular de la ENAG, Juan Manuel Gálvez, consolidando una medida orientada a eliminar barreras históricas en el acceso a la información.

El CNA recordó que anteriormente se habían identificado dificultades importantes para consultar leyes y decretos recién aprobados, lo que limitaba el ejercicio pleno de la ciudadanía. En ese contexto, la apertura del Diario Oficial La Gaceta se posiciona como una respuesta concreta a esas necesidades.

Acceso gratuito a La Gaceta fortalece la transparencia y acerca el Congreso al pueblo

Acceso a la información como derecho ciudadano

Más allá de un avance administrativo, el CNA enfatizó que esta iniciativa fortalece el ejercicio ciudadano al permitir un acceso libre y oportuno a la legislación nacional.

“Reconocemos que el acceso libre a leyes, decretos y disposiciones oficiales, contribuye a fortalecer la vigilancia ciudadana y el conocimiento informado”, destacó el organismo, subrayando el papel activo que puede asumir la población cuando cuenta con herramientas informativas accesibles.

El acceso universal a La Gaceta facilita que estudiantes, profesionales, organizaciones civiles y ciudadanos en general puedan consultar la normativa vigente sin restricciones, promoviendo una cultura de transparencia y participación.

Voluntad política que fortalece la democracia

Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, destacó que esta medida responde al compromiso de acercar las herramientas del Estado a la población y garantizar que todos los hondureños puedan conocer las leyes que rigen el país.

“Hoy damos un paso importante para fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública. La ciudadanía merece tener acceso libre y gratuito a las leyes y decretos de la República, porque una sociedad informada es una sociedad más participativa y democrática”, expresó Zambrano.

Con esta iniciativa, el Congreso Nacional y la ENAG consolidan una acción que fortalece la institucionalidad democrática y promueve una relación más cercana entre el Estado y la ciudadanía. El acceso universal y gratuito al Diario Oficial La Gaceta representa un avance en transparencia, y es una herramienta clave para impulsar el conocimiento y la confianza en las instituciones públicas, reafirmando el compromiso de construir un país más abierto, informado y participativo.

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