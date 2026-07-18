Productores piden al gobierno sistemas de riego ante época de sequía agrícola

Tegucigalpa, Honduras.- Los productores agrícolas en el país piden al Gobierno impulsar la instalación de sistemas de riego en las zonas productivas para reducir el impacto de la sequía y garantizar la producción de granos básicos ante la falta de lluvias. El ingeniero agroindustrial, Gustavo Flores, explicó que los cambios en el comportamiento climático han generado "escenarios extremos en los últimos años", con periodos de lluvias intensas que provocaron inundaciones y temporadas secas que afectan directamente a la producción agrícola. “En los últimos años hemos tenido cambios extremos; durante 2023 y 2024 tuvimos lluvias que causaron inundaciones en abril y mayo, pero en 2025 y 2026 estamos sufriendo de sequía, producto del cambio climático”, señaló Flores. El especialista indicó que la agricultura nacional continúa dependiendo en gran medida del comportamiento de las lluvias, especialmente en cultivos como maíz y frijol, que representan productos esenciales para la alimentación de la población.

Advirtió que la situación climática de Honduras podría generar dificultades en el abastecimiento de maíz si los productores no logran establecer sus cultivos dentro del periodo adecuado de siembra y cosecha, que es entre mayo y septiembre. “Pues es una ventana de siembra, si nosotros no cosechamos se va a tener que importar maíz para poder cumplir con lo que la población exige en cuanto a los granos básicos”, explicó. Ante ese panorama, consideró que el gobierno debe impulsar infraestructura de riego que permita reducir la dependencia de las condiciones climáticas y mantener la producción agrícola durante todo el año. “Es un panorama complicado, pero digamos, el tema el gobierno necesita establecer sistemas de riesgo en los valles productivos del país para poder garantizar producción 52 semanas al año”, afirmó.

Flores destacó que la instalación de sistemas de riego permitiría a los productores enfrentar de mejor manera los periodos de sequía y reducir el impacto que tienen las variaciones del clima sobre los cultivos. "Actualmente, los principales afectados por la falta de lluvias son los productores de granos básicos, debido a que estos cultivos dependen directamente de la precipitación para completar su desarrollo, los granos básicos dependen de la lluvia, y si la lluvia no llega, los cultivos no se desarrollan”, explicó.

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