Hospital Católico Universitario inicia operaciones con servicios especializados y apoyo a la Sesal

Tegucigalpa, Honduras.- Después de más de una década desde el inicio de su construcción, la Universidad Católica de Honduras (Unicah) inauguró oficialmente el Hospital Católico Universitario Nuestra Señora de Suyapa. El nuevo y moderno centro asistencial comenzará operaciones a partir de este sábado 18 de julio para atender pacientes, formar profesionales de la salud e impulsar proyectos de investigación científica. La obra, cuya construcción inició en 2012, entra en funcionamiento como parte de una apuesta por integrar atención médica, tecnología y formación académica en un mismo espacio, con un modelo basado en la atención humanizada y el acompañamiento integral del paciente, indicaron las autoridades universitarias.

Explicaron que el nuevo centro busca convertirse en una alternativa para ampliar la capacidad de atención médica en el país, incorporando servicios especializados y equipos de diagnóstico con tecnología avanzada. En su primera etapa de funcionamiento, el Hospital ofrecerá servicios de consulta externa especializada, emergencias médicas y quirúrgicas, hospitalización, laboratorio clínico y estudios avanzados de imagenología. El área de diagnóstico contará con equipos para realizar resonancias magnéticas, tomografías computarizadas, rayos X, ultrasonidos, densitometrías, mamografías y fluoroscopias, para la detección y seguimiento de diferentes enfermedades. El servicio de emergencias funcionará las 24 horas del día, los siete días de la semana, con personal médico y asistencial especializado para atender situaciones de urgencia y pacientes que requieran atención inmediata. En consulta externa se ofrecerán atenciones en áreas como medicina interna, nutrición, oftalmología, dermatología, cirugía general, pediatría, otorrinolaringología, ginecología y obstetricia.

Dentro del plan de expansión, el hospital prevé habilitar en septiembre de este año una unidad de cardiología intervencionista, además de servicios especializados para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Para 2027, la institución proyecta ampliar su cartera de servicios con áreas de mayor complejidad como oncología, hemodiálisis, cuidados intensivos pediátricos y de adultos, así como un centro materno neonatal.

Acuerdo con la Sesal

Uno de los componentes que acompañará el funcionamiento del hospital será el apoyo al sistema sanitario público. Pues en marzo de la Unicah firmó un convenio con la Secretaría de Salud, mediante el cual el centro aportará anualmente servicios médicos gratuitos valorados en 11 millones de lempiras para pacientes referidos desde hospitales públicos. Los servicios contemplados dentro de este acuerdo incluyen estudios de imagen, laboratorio clínico, consultas con especialistas y cirugías electivas, con énfasis en contribuir a la reducción de la mora quirúrgica que enfrenta la red hospitalaria.