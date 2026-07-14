Salud mantienen en vigilancia a dos menores de un año por sospechas de sarampión

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades sanitarias de San Pedro Sula mantienen en vigilancia y aislamiento a dos menores de edad luego que fueran hospitalizados en el Mario Catarino Rivas por presentar síntomas de sarampión. Se trata de dos primos de cuatro y cinco meses de edad, procedentes del sector de Cofradía, donde actualmente hay un brote activo de sarampión, por lo que las autoridades sanitarias mantienen constante monitoreo desde hace una semana y han reforzado las brigadas de vacunación. David Mendoza, jefe de Pediatría del centro asistencial, indicó este martes que los bebés fueron ingresados el lunes al hospital, donde pasaron la noche en observación debido a su corta edad y al riesgo de que desarrollaran complicaciones.

El especialista informó que al momento del ingreso, los lactantes presentaban fiebre y uno de ellos tenía tos, pero que evolucionaron favorablemente, por lo que recibieron el alta médica la mañana de este martes. Antes de abandonar el hospital, a los menores se les tomaron las muestras necesarias para confirmar o descartar la enfermedad, por lo que continuarán bajo seguimiento con el personal del centro de salud de la localidad, mientras se conocen los resultados. El personal de Vigilancia de la Salud también investiga cómo pudieron estos menores haber estado expuestos al virus y si tuvieron contacto con alguno de los casos confirmados en el sector, donde está activo un cerco epidemiológico para detectar nuevos contagios. En el sector de Cofradía ya se han confirmado seis casos de sarampión; además, son unas 90 personas que se mantienen en vigilancia por ser contactos de los primeros casos confirmados en la zona. Los médicos advierten que los menores de un año son de los grupos con mayor riesgo de sufrir complicaciones por esta enfermedad, porque todavía no han completado el esquema regular de vacunación contra esta enfermedad que se cataloga como altamente contagiosa.